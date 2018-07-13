Горячую воду отключат в одном из районов Костаная

Как сегодня, 13 июля, сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК", отключение вызвано ремонтом теплотрассы. Продлится он до 15 июля.

Иллюстративное фото из общедоступных источников

На этом время без горячей воды останутся абоненты, проживающие по следующим адресам: