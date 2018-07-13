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13.07.18 13:12
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13.07.18 12:48
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Ж/д-перевозчиков в Казахстане обязали вернуть 12 млн тенге госсубсидий

13 июля 2018, 08:58 |  Государство

Комитет транспорта МИР РК выявил множественные нарушения правил перевозок пассажиров в поездах, передает Informburo.kz.

Фото informburo.kz

Инспекторы Комитета транспорта МИР РК проверили пассажирские поезда и выявили сотни нарушений правил перевозок, сообщает пресс-служба министерства.

С 7 по 15 июня инспекторы проверили 13 пассажирских поездов и выявили 23 безбилетника, 55 нарушений правил перевозки пассажиров и багажа. В результате составлено 19 административных материалов, на перевозчика наложены штрафы в размере более 350 000 тенге.

С 18 июня по 8 июля комитет обследовал 27 составов пассажирских поездов. Инспекторы выявили 260 нарушений, таких, как неисправность системы кондиционирования воздуха и внутреннего оборудования, неудовлетворительное санитарное состояние вагонов, плохое качество постельного белья и другие.

"13 материалов проверки направлены в территориальные подразделения Комитета транспорта для составления административных материалов в отношении юридических лиц в части несоответствия сервисных услуг в пассажирских поездах установленным требованиям. Сумма штрафов по направленным материалам составляет около 550 000 тенге", – уточнили в комитете.

"Перевозчикам выставлены санкции по возврату выплаченных субсидий на общую сумму свыше 12 млн тенге, поручено в ближайшее время устранить выявленные нарушения", – отметили в министерстве.

В комитете отметили, что работа в этом направлении продолжается.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Ж/д-перевозчиков в Казахстане обязали вернуть 12 млн тенге...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Турксиб-Астана нарушает. Вагоны старые до сих пор
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§ сайлау курманов
Re: Ж/д-перевозчиков в Казахстане обязали вернуть 12 млн тенге...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2798
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.07.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно , они посмотрели на аркалыкский состав , билеты проданы до 6 августа , особенно общий вагон
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* Обликоморале
Re: Ж/д-перевозчиков в Казахстане обязали вернуть 12 млн тенге...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5359
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России вагоны поездов намного по новей будут, а расценки дешевле.
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§ Алиса
Re: Ж/д-перевозчиков в Казахстане обязали вернуть 12 млн тенге...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4224
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.07.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, интересно. А населению, которое в этих условиях за свои деньги не получили должны услуг компенсируют что то? По билетам всех пробить можно- не проблема. )))
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