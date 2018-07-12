Заведующий сектором госзакупок отдела строительства Костаная Булат Жунусов и главный специалист областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Жасулан Куланбаев были задержаны 27 июня по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Кадр из видео
Эту информацию «НГ» подтвердили в антикоррупционной службе области.
- Жунусов и Куланбаев взяты под стражу в рамках одного дела, - сообщили «НГ». - Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ст. 366 ч. 4 УК РК) за оказание содействия в выигрыше тендера ТОО «Райсстрой» на строительство домов в мкр. Юбилейный.
Следственные действия по данному делу продолжаются.
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