Два чиновника Костанайской области подозреваются в получении взятки в размере 30 млн тенге

Заведующий сектором госзакупок отдела строительства Костаная Булат Жунусов и главный специалист областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Жасулан Куланбаев были задержаны 27 июня по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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Эту информацию «НГ» подтвердили в антикоррупционной службе области.

- Жунусов и Куланбаев взяты под стражу в рамках одного дела, - сообщили «НГ». - Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ст. 366 ч. 4 УК РК) за оказание содействия в выигрыше тендера ТОО «Райсстрой» на строительство домов в мкр. Юбилейный.

Следственные действия по данному делу продолжаются.