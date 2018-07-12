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pro100tak
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Тимур! Так и расставьте же плиз для понимания, ху из ху.
12.07.18 20:16
pro100tak
Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
pro100 начни сначала. Прочти статью, свои комменты - первый и второй. Мой коммент первый в ответ именно тебе, когда я обоснованно ответил на твои безапелляционные утверждения, что ничего не было...
12.07.18 20:14
Гога
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Господи , кем ты только не был ?! Не пора ли писать мемуары томов этак на 50 !
12.07.18 20:12
211
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Сабыр: Что мы только не начанали строить и Мы заметь ничего не начали.. Как сидим тут в интернете уже 12 лет и критикуем тех кто строит, так и продолжаем сидеть.. У нас нет ни одного строителя,...
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Два чиновника Костанайской области подозреваются в получении взятки в размере 30 млн тенге

Ольга ЛИХОГРАЙ

12 июля 2018, 13:51 |  Криминал

Заведующий сектором госзакупок отдела строительства Костаная Булат Жунусов и главный специалист областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Жасулан Куланбаев были задержаны 27 июня по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Кадр из видео

Эту информацию «НГ» подтвердили в антикоррупционной службе области.

- Жунусов и Куланбаев взяты под стражу в рамках одного дела, - сообщили «НГ». - Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ст. 366 ч. 4 УК РК) за оказание содействия в выигрыше тендера ТОО «Райсстрой» на строительство домов в мкр. Юбилейный.

Следственные действия по данному делу продолжаются.
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Комментарии к новости
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* 211
Re: Два чиновника Костанайской области подозреваются в получении...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юбилейный это аэропорт?
Вот и нашли виновников тех, кто раздает направо и налево разрешения строительства на озерах..
Вот только у строительной фирмы кто то же с москами должен был там сидеть, а не тупо так же на право на лево взятки распихивать?
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§ Обликоморале
Re: Два чиновника Костанайской области подозреваются в получении...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5341
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.07.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поди опять, благодаря разным процессуальным соглашениям и сделками со следствием выйдут ''сухими'' или с наименьшими потерями для себя.
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§ drakon
Re: Два чиновника Костанайской области подозреваются в получении...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14073
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.07.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего - то 75 000 €. Стоило ли их - задерживать?
Года через полтора - выпускать... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Два чиновника Костанайской области подозреваются в получении...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5341
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.07.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ты это, не будораж публику.
Мы чай не айропе, у нам эти деньги, для 90% населения, состояние целое.
Не понять вам буржуинам этого. :lol:
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§ Алиса
Re: Два чиновника Костанайской области подозреваются в получении...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4220
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.07.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хмхмхм.... даже смайлика нет подходящего, чтобы без слов обойтись
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* pro100tak
Re: Два чиновника Костанайской области подозреваются в получении...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.07.18 - 15:38
Комментарий удален модератором.
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§ Сабыр
Re: Два чиновника Костанайской области подозреваются в получении...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 12.07.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас у фиников такие полномочия,телефоны слушают без проблем и т.д. Подозреваемые так тупы или как спалились?
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§ Горожанин_kst
Re: Два чиновника Костанайской области подозреваются в получении...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1260
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.07.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Зато есть цитата из "Запрещённых барабанщиков":
"Опачки-опаньки-поркуа па"(с)
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* pro100tak
Re: Два чиновника Костанайской области подозреваются в получении...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.07.18 - 16:37
Комментарий удален модератором.
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* pro100tak
Re: Два чиновника Костанайской области подозреваются в получении...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.07.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ладно, еще раз. Никогда не думал, что к чинам такого ранга можно подкатывать с вопросами и предложениями решать такие вопросы. Теперь буду знать, что уровень решающих проблемы снизился. Это почему? Тоже хотят?
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