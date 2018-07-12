Периодическое отключение света ожидает один из районов Костаная

Об этом сегодня, 12 июля, сообщила пресс-служба акима города.

Иллюстративное фото из общедоступных источников

Оставаться без света в дневное время более двух недель предстоит жителям частного сектора: ул. Чапаева, 3/1-37/2, Космодемьянской, 35-60, 45/1-47/2, Чайкиной, 4-18, 65-83, 3 пр. Чапаева, 12-70, МК-27 6-78,75/1-77/2,26/1-26/4.

В этом районе с 12 по 31 июля с 10.00 до 18.00 будут проводить реконструкцию воздушной линии КТП- 066 (0,4 кВ).

Кроме того, 16 июля с 9.00 до 18.00 электроэнергии не будет в благоустроенном секторе по адресу пр. на Абая 155 - Горэлектросеть планирует провести ремонт оборудования подстанции РП-12.