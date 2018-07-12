Владельца сгоревшей ночью на трассе Костанай-Сарыколь машины будет искать полиция

Видеозапись горящего автомобиля прислал в рубрику "Народные новости" сегодня, 12 июля, пользователь Ерлан.

Кадр из видео

Позже происшествие прокомментировали в департаменте по ЧС Костанайской области.



- В 03:24 поступил вызов, - сообщил сотрудник пресс-службы ДЧС Валихан ДУСАНОВ. - Женщина проезжала на машине и с сотового телефона позвонила. Сообщила, что горит машина открытым пламенем. Выехали подразделения Костанайского района. Не доезжая до придорожного кафе “444”, на трассе М36 (Костанай-Сарыколь “НГ”), на 6 километре, в кювете, лежала машина ВАЗ-2110 с российскими номерами. Тушили в течение 15-17 минут - машина выгорела вся. Никто не пострадал, поскольку на месте пожара никого не было".

Сегодня материалы дела будут переданы в Костанайский РОВД для дальнейшего расследования.