Форум
211
«Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по интеллектуальной игре прошел в Центральном сквере Костаная
Гога: : 12.07.18 - 20:12 Господи , кем ты только не был Спорт это что для тэбэ? Бегун на длинные дистанции , первые места уже в 10м классе, когда все активные спортики спились и скурились,...
12.07.18 20:51
pro100tak
Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в Костанайской области
Тимур! Так и расставьте же плиз для понимания, ху из ху.
12.07.18 20:16
pro100tak
Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
pro100 начни сначала. Прочти статью, свои комменты - первый и второй. Мой коммент первый в ответ именно тебе, когда я обоснованно ответил на твои безапелляционные утверждения, что ничего не было...
12.07.18 20:14
Гога
«Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по интеллектуальной игре прошел в Центральном сквере Костаная
Господи , кем ты только не был ?! Не пора ли писать мемуары томов этак на 50 !
12.07.18 20:12
211
Лифт выше не поднимется
Сабыр: Что мы только не начанали строить и Мы заметь ничего не начали.. Как сидим тут в интернете уже 12 лет и критикуем тех кто строит, так и продолжаем сидеть.. У нас нет ни одного строителя,...
12.07.18 19:28
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Хорватия одержала волевую победу над Англией и сенсационно вышла в финал ЧМ-2018

Vesti.kz

12 июля 2018, 02:44 |  Спорт

Сборная Хорватии одержала волевую победу над Англией в полуфинале чемпионата мира-2018 по футболу в России, передает корреспондент Vesti.kz

Фото Reuters©

Основное время матча на стадионе "Лужники" в Москве завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное хорваты забили победный гол. С протоколом игры можно ознакомиться здесь

Первый гол в матче был забит уже на пятой минуте, а его автором стал защитник сборной Англии Кевин Трипьер, отличившийся красивым ударом со штрафного. Отыгрались хорваты уже после перерыва. На 68-й минуте полузащитник Иван Перишич ногой опередил в борьбе игравшего головой защитника Кайла Уокера и проткнул мяч в ворота. 

Исход же матча решился в дополнительное время, а победный гол на 109-й минуте забил форвард Марио Манджукич, которому ассистировал Перишич. 

Днем ранее в другом полуфинале ЧМ-2018 сборная Франции, благодаря голу центрального защитник Самюэля Умтити, обыграла Бельгию - 1:0. 

Матч за бронзовые медали Бельгия - Англия пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по времени Астаны, а 15-го числа в 20:00 стартует финал Франция - Хорватия в Москве.

Для Хорватии предстоящий финал станет первым на чемпионатах мира, а для Франции - третьим. В 1998 году французы выиграли домашний турнир, а спустя восемь лет проиграли Италии в серии пенальти. Лучшее достижение хорватов - "бронза" на ЧМ-1998, а в финал их тогда не пустили как раз хозяева
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
12.07.18 17:18 Более 3 000 исков в отношении предпринимателей поступит до конца августа в экономический суд Костанайской области
12.07.18 16:58 «Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по интеллектуальной игре прошел в Центральном сквере Костаная
12.07.18 13:51 Два чиновника Костанайской области подозреваются в получении взятки в размере 30 млн тенге
12.07.18 12:23 Периодическое отключение света ожидает один из районов Костаная
12.07.18 12:23 Владельца сгоревшей ночью на трассе Костанай-Сарыколь машины будет искать полиция
12.07.18 10:09 Аятский «совершенный ящер» - останки древнего крокодила впервые нашли в Костанайской области
12.07.18 09:04 Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
11.07.18 17:35 Неустойчивую погоду до конца недели определит малоподвижный циклон в Костанайской области
11.07.18 17:08 Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону ликвидировали в Костанае
11.07.18 16:28 В WhatsApp добавили функцию для борьбы с фейками

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* pro100tak
Re: Хорватия одержала волевую победу над Англией и сенсационно...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.07.18 - 06:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спешл фо 211 черкну пару строк в этой ветке. Я в своем предыдущем высказывании здесь (в Народных новостях) привел в качестве ассоциаций каких-то "спортиков" (это была провокация с моей стороны - неудачная, мне сказал 211). А дальше, к своему удивлению-удовольствию, увидел и установил, какую силу имеют пропаганда-агитация, действие-противодействие и все это в pro100 в футболе. Разложим от плюса до минуса в моем понимании? Хорват забивает гол высоко поднятой ногой. Всегда фол. Но кому забил? - англичанам (варежку они должны жевать после 1971 года, это давешний минус, а если даже вроде не фол, то все равно фол, долго объяснять - политика уже там). И этот гол - плюс к нашему определению места каких-то островитян на карте мира. Думаю, что радость почти всех болельщиков за тот гол - это уже противодействие, как наезд на англосаксов типа "ты кто такой". Дальше, в финале, думаю, будет полный стадион за французов, - Как действие в виде противодействия победе хорватов в 1/4 над РФ, и УСУГУБЛЕННОЕ тупыми высказываниями парочки хорватов. А это уже большой минус, даже минусы. Все имеет свой вес и свой черед, свои плюсы и свои минусы. Уметь нам всем надо очищать зерна от плевел.
Профайл

* 211
Re: Хорватия одержала волевую победу над Англией и сенсационно...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2653
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остались одни Эвропэйцы..
Европа на сегодня конечно футбольный лидер на планете..
Хорваты ошарашили..
Жесткая, решительная и волевая команда..
Профайл

* pro100tak
Re: Хорватия одержала волевую победу над Англией и сенсационно...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.07.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все сказал в тему. Но не в мою. Глянь, п-ста, на мои уже устаревшие ответы. Не мог вовремя ответить.
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31513#771013.
и еще раз сюда.Что то это изменило тогда? Если честно, то изменило. И как еще изменило. Пара примеров.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=770528&topic_id=34919&forumid=1#770528
Профайл

* 211
Re: Хорватия одержала волевую победу над Англией и сенсационно...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2653
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
лянь, п-ста, на мои уже устаревшие ответы. Не мог вовремя ответить

Не понял, это ко мне?
И что это может изменить в матче Хорватия Объединенная Африка?
Профайл

* pro100tak
Re: Хорватия одержала волевую победу над Англией и сенсационно...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.07.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будет Франция. А остальное смотри выше. Я не набью 2600 сообщений, не из тех что pro100 тыкают пальцами или мнут клаву. Словами надо дорожить, и если, то ответить... Пишу в комментариях, бывает, в Народных новостях иногда отмечаюсь здесь, не всегда о том и не всегда удачно.
Старею я, стареют мои мысли.
Слова мои. И взгляду не привычны…
Вопросов много. Мы все их обсуждаем.
Но темы почему-то не меняем.
Красны слова, мои или любого.
Здесь комментаторы словесят… как от Бога.

Это, типа стихоплетство, как превью к моей парочке строк. Как не крути, тема одна, правда, с двумя извечными вопросами: «Кто виноват?» и «Что делать?»
И решился на высказывание своего мнения именно после прочтения комментов на разных ветках. Да pro100 понял, что так бывает, когда, похоже, совсем даже необязательно комментаторам читать автора. Некоторые комментаторы заточены на свое видение какой-нибудь темы, другие – на свое. И на любой обсуждаемой ветке схлестываются так, что тема автора забывается уже давно - Рубиться, главное. Думаю, что это и есть ответ на первый вопрос. Виноваты модераторы))). Есс-но, мы сами.

[Исправлено: Gljuk, 12.07.2018 - 16:34]
Профайл

* pro100tak
Re: Хорватия одержала волевую победу над Англией и сенсационно...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.07.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот алгоритм – путь решения второй задачки сложнее. Пробовал и так и сяк. Нет ходов, даже когда через «если». Одно только могу предложить модератору – не пускать в эфир всякую лабуду мимо темы. Банить всех на 2-3 выхода в эфир, когда чел выступит не по теме автора.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 135
Пользователей: 1
Всего: 136

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх