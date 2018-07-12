Хорватия одержала волевую победу над Англией и сенсационно вышла в финал ЧМ-2018

Сборная Хорватии одержала волевую победу над Англией в полуфинале чемпионата мира-2018 по футболу в России, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото Reuters©

Основное время матча на стадионе "Лужники" в Москве завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное хорваты забили победный гол. С протоколом игры можно ознакомиться здесь.

Первый гол в матче был забит уже на пятой минуте, а его автором стал защитник сборной Англии Кевин Трипьер, отличившийся красивым ударом со штрафного. Отыгрались хорваты уже после перерыва. На 68-й минуте полузащитник Иван Перишич ногой опередил в борьбе игравшего головой защитника Кайла Уокера и проткнул мяч в ворота.

Исход же матча решился в дополнительное время, а победный гол на 109-й минуте забил форвард Марио Манджукич, которому ассистировал Перишич.

Днем ранее в другом полуфинале ЧМ-2018 сборная Франции, благодаря голу центрального защитник Самюэля Умтити, обыграла Бельгию - 1:0.

Матч за бронзовые медали Бельгия - Англия пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по времени Астаны, а 15-го числа в 20:00 стартует финал Франция - Хорватия в Москве.

Для Хорватии предстоящий финал станет первым на чемпионатах мира, а для Франции - третьим. В 1998 году французы выиграли домашний турнир, а спустя восемь лет проиграли Италии в серии пенальти. Лучшее достижение хорватов - "бронза" на ЧМ-1998, а в финал их тогда не пустили как раз хозяева