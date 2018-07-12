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12.07.18 20:51
pro100tak
Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в Костанайской области
Тимур! Так и расставьте же плиз для понимания, ху из ху.
12.07.18 20:16
pro100tak
Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
pro100 начни сначала. Прочти статью, свои комменты - первый и второй. Мой коммент первый в ответ именно тебе, когда я обоснованно ответил на твои безапелляционные утверждения, что ничего не было...
12.07.18 20:14
Гога
«Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по интеллектуальной игре прошел в Центральном сквере Костаная
Господи , кем ты только не был ?! Не пора ли писать мемуары томов этак на 50 !
12.07.18 20:12
211
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Сабыр: Что мы только не начанали строить и Мы заметь ничего не начали.. Как сидим тут в интернете уже 12 лет и критикуем тех кто строит, так и продолжаем сидеть.. У нас нет ни одного строителя,...
12.07.18 19:28
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Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава

«Такие игры могут закончиться трагедией, масштаб которой будет больше голодомора»
12 июля 2018, 09:04 |  Мнения

В чем не откажешь инициаторам движения «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»), так это в умении не выпадать из информационного поля.

Вот собрались они в середине апреля небольшой группой не где-нибудь в алматинской квартире, а в Брюсселе, да еще в компании опального политика Кажегельдина, и это малозначимое событие сразу же заинтересовало отечественные СМИ. Ничего внятного по поводу «нового Казахстана» эти люди там не сказали, зато встретились с депутатами Европарламента. А это экспертам - уже повод для гаданий.

Через полтора месяца после возвращения из столицы европейского парламентаризма они предложили казахстанскому обществу начать дискуссию о «геноциде казахов в начале 30-х годов». Хотя тему голодомора антикоммунисты вкупе с пламенными национал-патриотами молодых республик, освободившихся от «советской империи», мнут уже более 30 лет.

Первые, добившись свержения коммунизма, теперь больше тоскуют о «европейских ценностях». Нацпаты тоже горят желанием двинуться в Европу, но в качестве идейной подпорки не нашли ничего более подходящего, чем «мочить» Россию. Она, дескать, наследница СССР, пусть кается за геноцид малых народов.

Будто неведомо им, что сегодняшняя общественно-политическая система России создана деятелями, пришедшими к власти на волне критики сталинизма и тоталитаризма. Сегодня они так же, как и правящий политический класс отделившихся национальных окраин, обуреваемы псевдопатриотическими чувствами, но базовая основа у них общая - неприязнь к советскому прошлому.

«Жанаказахстанцы», возможно, осознают, что на «голодоморовской» кобыле далеко не уедешь (у многих казахов о советском времени остались более позитивные воспоминания), поэтому в свою идейную базу решили подтянуть популярную страшилку. Речь идет об угрозе китайской экономической экспансии в Казахстане.

О своем противодействии на этом направлении организаторы «Жана Казахстан» заявили на пресс-конференции через месяц после информации о меморандуме по голодомору. Они сообщили, что их делегация недавно побывала в Вашингтоне, где передала американским политикам свой меморандум о признании геноцида казахов. Очевидно, в надежде, что кто-то из местных заинтересуется их акцией и по аналогии с проектом резолюции по голодомору на Украине, недавно презентованном в Палате представителей Конгресса США, родит аналогичный документ. Китайская тема на этих встречах тоже прозвучала.

Тот факт, что некая инициативная группа в Казахстане, не имеющая серьезной социальной опоры, вдруг заинтересовала европейских и американских политиков, не остался незамеченным экспертами. Одно дело, когда некие общественные деятели начинают озвучивать популистские идеи для привлечения сторонников. В Казахстане добиться успеха на этом поприще непросто. Другое дело, если они всего лишь инструмент в руках «серьезных людей» с политического олимпа, которые ведут игру с козырями в виде антироссийской и антикитайской карт. Это уже рискованная забава. США и Европа от Казахстана далеко, Россия и Китай - рядом, поэтому такие игры для казахстанцев могут закончиться трагедией, масштаб которой будет больше голодомора.
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* 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2653
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищ Шибаршин как и остальные товарищи аналитиги, всю жизнь ждали что кто то придет в оппозицию и скажет там что то..
Ну пришла оппозиция и?
Товарищ Шибаршин никого абсолютно, никого мовсем из любых оппозиций не поддержал..
Тогда зачем критиковать иногда власти и думать что народишко поддержит?
Лучше уш сразу говорить все как есть и Нурлыкунить ей..
Ну а этих "опиков" пруд пруди..
Кто с чем то несогласен..
Но тов. Шибаршин обратил внимание именно на этих..
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* 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2653
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
поэтому такие игры для казахстанцев могут закончиться трагедией, масштаб которой будет больше голодомора.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31653


По моему более трагедии, чем допустили мы, с тов. Шибаршинами и прочими, когда поддержали перестройку и гласность, американцев и немцев, нефть в обмен на буханку хлеба и тд, более такого не будет..
Для начала нужно посмотреть или просмотреть свои личные поступки, когда мы лично потеряли собственно свою страну, свою Родину..
Теперь чего нам говорить за других, коли сами с бородой?
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§ bgb
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3848
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 12.07.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хотя тему голодомора антикоммунисты вкупе с пламенными национал-патриотами молодых республик, освободившихся от «советской империи», мнут уже более 30 лет. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31653

тут все как бы понятно: советская власть пришла из рф, а не из японии, европы или америки. после этого на казахов обрушились репрессии и голодомор.
именно потом у множества казахов (до настоящего времени) оборвались родственные цепочки с предками, которых положено знать до 7-го колена и почитать.
уважаемому (мною лично) автору этого не понять? попробуйте...
почитайте о голодоморе и узнаете факты не уступающие по жестокости фашизму.
поэтому термин "мнут" в данном контексте очень неудачный!
Цитата:
Речь идет об угрозе китайской экономической экспансии... Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31653

для автора секрет, что в рф дальний восток, сибирь и уже уральский регион активно осваиваются китайцами? ими же началось "освоение" африки... у нас южные регионы заселяются, идет добыча полезных ископаемых...
я не поклонник двк, жанаказахов и пр. но любое оппозиционное движение всегда ищет уязвимые места правящих партий и берет их на вооружение, что у нас, что в сша или европе...
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