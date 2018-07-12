Аятский «совершенный ящер» - останки древнего крокодила впервые нашли в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
На прошлой неделе члены научно-исследовательского проекта Turgay Discovery выезжали в Тарановский район для палеонтологических исследований, которые они проводят ежегодно.
Телеозавр был закован в броню из таких щитков / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
В этом году исследователям повезло - помимо обычных находок древних моллюсков и окаменелостей морских динозавров были обнаружены останки в виде щитков древних ящеров телеозавров.
Размеры телеозавров не превышали 3 метров, рядом с ними жили плезиозавры, длина которых могла достигать 20 м. Большинство находок телеозавров сделано на территории Европы, преимущественно — Франции, и относится к юрскому периоду (200-145 млн лет назад). Наш же телеозавр обнаружен в осадочных породах мелового периода (145-66 млн лет назад).
Реконструкция телеозавров в Crystal Palace Park (Лондон) / Фото flickr.com
Телеозавр переводится с латыни как «совершенный ящер». Он действительно был совершенным живым приспособлением для ловли рыбы. Узкие длинные челюсти позволяли гоняться за добычей с приличной скоростью, снижая сопротивление воды, а зубы крепко удерживали добычу. Столь же совершенны и современные крокодилы - гавиалы, населяющие Юго-Восточную Азию, очень похожие на телеозавров.
- Первым был обнаружен спинной щиток, - рассказал «НГ» научный сотрудник областного историко-краеведческого музея Андрей АНДРЮЩЕНКО. - Нам для этого даже копать не пришлось - он лежал буквально на поверхности после того, как весной размыло грунт в этом месте. Щиток великолепной сохранности - на внутренней поверхности даже прекрасно видны места прикрепления мышц. Потом мы нашли обломок еще одного спинного щитка и брюшной щиток. Телеозавр, поскольку сам мог стать добычей более крупных хищников, был защищен броней со всех сторон. Рядом находился и фрагмент небной кости с длинным узким носовым ходом, который вполне может принадлежать телеозавру, но об этом пока рано говорить, требуются более тщательные исследования.
В маленькой экспедиции принимала участие бывший научный сотрудник музея Татьяна Иванова, которая и производила определение окаменелостей. Там же нашли и кости других ящеров: плезиозавра и мозазавра. Но такие останки для Костанайской области не новость, их находят достаточно часто. А вот древние крокодилы прежде не попадались.
Как сказал Андрей Андрющенко, берега Аята в том месте, где сделаны находки, изобилуют окаменелостями, но многие из них собираются и вывозятся, часто - гражданами России, и не попадают в фонды казахстанских музеев.
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