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Аятский «совершенный ящер» - останки древнего крокодила впервые нашли в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

12 июля 2018, 10:09 |  Общество

На прошлой неделе члены научно-исследовательского проекта Turgay Discovery выезжали в Тарановский район для палеонтологических исследований, которые они проводят ежегодно.

Телеозавр был закован в броню из таких щитков / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В этом году исследователям повезло - помимо обычных находок древних моллюсков и окаменелостей морских динозавров были обнаружены останки в виде щитков древних ящеров телеозавров.

Размеры телеозавров не превышали 3 метров, рядом с ними жили плезиозавры, длина которых могла достигать 20 м. Большинство находок телеозавров сделано на территории Европы, преимущественно — Франции, и относится к юрскому периоду (200-145 млн лет назад). Наш же телеозавр обнаружен в осадочных породах мелового периода (145-66 млн лет назад).

Реконструкция телеозавров в Crystal Palace Park (Лондон) / Фото flickr.com

Телеозавр переводится с латыни как «совершенный ящер». Он действительно был совершенным живым приспособлением для ловли рыбы. Узкие длинные челюсти позволяли гоняться за добычей с приличной скоростью, снижая сопротивление воды, а зубы крепко удерживали добычу. Столь же совершенны и современные крокодилы - гавиалы, населяющие Юго-Восточную Азию, очень похожие на телеозавров.

- Первым был обнаружен спинной щиток, - рассказал «НГ» научный сотрудник областного историко-краеведческого музея Андрей АНДРЮЩЕНКО. - Нам для этого даже копать не пришлось - он лежал буквально на поверхности после того, как весной размыло грунт в этом месте. Щиток великолепной сохранности - на внутренней поверхности даже прекрасно видны места прикрепления мышц. Потом мы нашли обломок еще одного спинного щитка и брюшной щиток. Телеозавр, поскольку сам мог стать добычей более крупных хищников, был защищен броней со всех сторон. Рядом находился и фрагмент небной кости с длинным узким носовым ходом, который вполне может принадлежать телеозавру, но об этом пока рано говорить, требуются более тщательные исследования.

В маленькой экспедиции принимала участие бывший научный сотрудник музея Татьяна Иванова, которая и производила определение окаменелостей. Там же нашли и кости других ящеров: плезиозавра и мозазавра. Но такие останки для Костанайской области не новость, их находят достаточно часто. А вот древние крокодилы прежде не попадались.

Как сказал Андрей Андрющенко, берега Аята в том месте, где сделаны находки, изобилуют окаменелостями, но многие из них собираются и вывозятся, часто - гражданами России, и не попадают в фонды казахстанских музеев.
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* 211
Re: Аятский «совершенный ящер» - останки древнего крокодила...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда думал что на Аяте камни валяются..
Оказывается остатки наших древних предков..
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§ Undead
Re: Аятский «совершенный ящер» - останки древнего крокодила...
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 948
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 12.07.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вырастить бы из этих останков живого телеозавра...
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