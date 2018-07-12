Неустойчивую погоду до конца недели определит малоподвижный циклон в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Костанайской области ожидается небольшое ослабление жары и неустойчивая погода. Это связано с прохождением над территорией региона тыловой части малоподвижного циклона.
В селе Новошумное (Федоровский район) 10 июля выпал град
- С четверга по воскресенье, 12-15 июля, погода будет преподносить сюрпризы в виде кратковременных дождей и гроз, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - По ночам будет 13-18 градусов, на юге области - до 21 градуса. Днем ожидаем 25-30, на юге до 33 градусов. Ветер будет северо-западный, 9-14 м/сек, во время грозы возможны порывы до 15-20 м/сек.
Синоптики предупреждают жителей области, что при такой погоде временами возможен град.
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