Неустойчивую погоду до конца недели определит малоподвижный циклон в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Костанайской области ожидается небольшое ослабление жары и неустойчивая погода. Это связано с прохождением над территорией региона тыловой части малоподвижного циклона.

В селе Новошумное (Федоровский район) 10 июля выпал град

- С четверга по воскресенье, 12-15 июля, погода будет преподносить сюрпризы в виде кратковременных дождей и гроз, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - По ночам будет 13-18 градусов, на юге области - до 21 градуса. Днем ожидаем 25-30, на юге до 33 градусов. Ветер будет северо-западный, 9-14 м/сек, во время грозы возможны порывы до 15-20 м/сек.

Синоптики предупреждают жителей области, что при такой погоде временами возможен град.