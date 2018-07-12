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211
«Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по интеллектуальной игре прошел в Центральном сквере Костаная
Гога: : 12.07.18 - 20:12 Господи , кем ты только не был Спорт это что для тэбэ? Бегун на длинные дистанции , первые места уже в 10м классе, когда все активные спортики спились и скурились,...
12.07.18 20:51
pro100tak
Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в Костанайской области
Тимур! Так и расставьте же плиз для понимания, ху из ху.
12.07.18 20:16
pro100tak
Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
pro100 начни сначала. Прочти статью, свои комменты - первый и второй. Мой коммент первый в ответ именно тебе, когда я обоснованно ответил на твои безапелляционные утверждения, что ничего не было...
12.07.18 20:14
Гога
«Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по интеллектуальной игре прошел в Центральном сквере Костаная
Господи , кем ты только не был ?! Не пора ли писать мемуары томов этак на 50 !
12.07.18 20:12
211
Лифт выше не поднимется
Сабыр: Что мы только не начанали строить и Мы заметь ничего не начали.. Как сидим тут в интернете уже 12 лет и критикуем тех кто строит, так и продолжаем сидеть.. У нас нет ни одного строителя,...
12.07.18 19:28
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Неустойчивую погоду до конца недели определит малоподвижный циклон в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

11 июля 2018, 17:35 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Костанайской области ожидается небольшое ослабление жары и неустойчивая погода. Это связано с прохождением над территорией региона тыловой части малоподвижного циклона.

В селе Новошумное (Федоровский район) 10 июля выпал град

- С четверга по воскресенье, 12-15 июля, погода будет преподносить сюрпризы в виде кратковременных дождей и гроз, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - По ночам будет 13-18 градусов, на юге области - до 21 градуса. Днем ожидаем 25-30, на юге до 33 градусов. Ветер будет северо-западный, 9-14 м/сек, во время грозы возможны порывы до 15-20 м/сек.

Синоптики предупреждают жителей области, что при такой погоде временами возможен град.
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§ Алиса
Re: Неустойчивую погоду до конца недели определит малоподвижный...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4220
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.07.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу снега и побольше, и подольше!!!!!
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