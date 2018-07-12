Форум
211
«Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по интеллектуальной игре прошел в Центральном сквере Костаная
Гога: : 12.07.18 - 20:12 Господи , кем ты только не был Спорт это что для тэбэ? Бегун на длинные дистанции , первые места уже в 10м классе, когда все активные спортики спились и скурились,...
12.07.18 20:51
pro100tak
Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в Костанайской области
Тимур! Так и расставьте же плиз для понимания, ху из ху.
12.07.18 20:16
pro100tak
Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
pro100 начни сначала. Прочти статью, свои комменты - первый и второй. Мой коммент первый в ответ именно тебе, когда я обоснованно ответил на твои безапелляционные утверждения, что ничего не было...
12.07.18 20:14
Гога
«Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по интеллектуальной игре прошел в Центральном сквере Костаная
Господи , кем ты только не был ?! Не пора ли писать мемуары томов этак на 50 !
12.07.18 20:12
211
Лифт выше не поднимется
Сабыр: Что мы только не начанали строить и Мы заметь ничего не начали.. Как сидим тут в интернете уже 12 лет и критикуем тех кто строит, так и продолжаем сидеть.. У нас нет ни одного строителя,...
12.07.18 19:28
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В WhatsApp добавили функцию для борьбы с фейками

11 июля 2018, 16:28 |  Общество

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция - "пересланное сообщение", передает Tengrinews.kz. Теперь такая пометка сопровождает те сообщения, которые были пересланы от других пользователей.

Фото ©REUTERS

Таким образом, пользователь WhatsApp будет знать, было ли отправленное сообщение написано другом, или оно было переслано.

"Будьте внимательны, пересылая чужие сообщения. Начиная с сегодняшнего дня, WhatsApp вводит в употребление новую пометку - "пересланное сообщение". Она будет сопровождать те сообщения, которые вам переслали от других пользователей. Эта дополнительная информация поможет вам лучше ориентироваться в индивидуальных и групповых чатах.

Благодаря этой пометке вы сможете понять, было ли отправленное вам сообщение действительно написано вашим другом или родственником или они переслали вам сообщение, написанное кем-то другим. Пометка "пересланное сообщение" появится в последней версии WhatsApp, доступной для вашего телефона", - говорится в распространяемом сообщении WhatsApp.

В компании советуют быть внимательными, когда чужое сообщение будет переслано контактам.

"WhatsApp заботится о вашей безопасности. Мы советуем вам быть внимательными, когда вы пересылаете своим контактам чужие сообщения. Напоминаем, что вы можете сообщить о спаме или заблокировать контакт в одно нажатие. Кроме этого, если вам нужна помощь, вы всегда можете обратиться напрямую в WhatsApp. Подробности читайте на странице, посвященной личной безопасности в WhatsApp", - добавили разработчики.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
12.07.18 17:18 Более 3 000 исков в отношении предпринимателей поступит до конца августа в экономический суд Костанайской области
12.07.18 16:58 «Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по интеллектуальной игре прошел в Центральном сквере Костаная
12.07.18 13:51 Два чиновника Костанайской области подозреваются в получении взятки в размере 30 млн тенге
12.07.18 12:23 Периодическое отключение света ожидает один из районов Костаная
12.07.18 12:23 Владельца сгоревшей ночью на трассе Костанай-Сарыколь машины будет искать полиция
12.07.18 10:09 Аятский «совершенный ящер» - останки древнего крокодила впервые нашли в Костанайской области
12.07.18 09:04 Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
12.07.18 02:44 Хорватия одержала волевую победу над Англией и сенсационно вышла в финал ЧМ-2018
11.07.18 17:35 Неустойчивую погоду до конца недели определит малоподвижный циклон в Костанайской области
11.07.18 17:08 Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону ликвидировали в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Сергей_я
Re: В WhatsApp добавили функцию для борьбы с фейками
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2509
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.07.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вижу смысла. 99% всех этих тревожных сообщений ватцапе, это репост. И он само собой будет пересланным. Это и ежу понятно, мы то своих друзей знаем, и врятли перепутаем его голосовое сообщение с пересланным. С другой стороны, случилось у человека горе, написал он это своему другу. Друг увидел что это реальное сообщение, и переслал его своим друзьям, а они в свою очередь увидели что это пересланное сообщение и подумали что это фейк. Где реальная польза от функции то?
Профайл

* 211
Re: В WhatsApp добавили функцию для борьбы с фейками
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2653
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.07.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Васап порой надоедает..
У каждого у кого есть мой номер, высвечивается мое личико и каждый хочет со мной общаться, присылает там что то, анекдоты какие то, про президентов..
Однокашники от них сбежал с одноклассников и всяких друзей, в васапе меня нашли и теперь каждый зовет меня куда то..
На телефоне то говорю им перезвоню, не перезваниваю, достают в васапе и причем с 7ми утра..
Им там что, не спиться что ли..
Гаер бывший что то седня маяковал, всех уже потер, этого оставил на всчкий..
Тоже наверно нужно стереть, старых всех поувольняли, не нужен теперь этот сброд..
Профайл

* 211
Re: В WhatsApp добавили функцию для борьбы с фейками
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2653
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.07.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ночью перед сном, все видео удалять приходится, у меня памяти то на телефоне всего 8 чего то, и то более половины запалнена какими то хламами своими..
Всего 50 видео в день от Васапа, и все, телефон превращается в кирпич практически и еще в жару.
Есть товарищи, которые за утро по 40 видео перекидывают..
Зачем?
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 1
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх