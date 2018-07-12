В WhatsApp добавили функцию для борьбы с фейками

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция - "пересланное сообщение", передает Tengrinews.kz. Теперь такая пометка сопровождает те сообщения, которые были пересланы от других пользователей.

Фото ©REUTERS

Таким образом, пользователь WhatsApp будет знать, было ли отправленное сообщение написано другом, или оно было переслано.

"Будьте внимательны, пересылая чужие сообщения. Начиная с сегодняшнего дня, WhatsApp вводит в употребление новую пометку - "пересланное сообщение". Она будет сопровождать те сообщения, которые вам переслали от других пользователей. Эта дополнительная информация поможет вам лучше ориентироваться в индивидуальных и групповых чатах.

Благодаря этой пометке вы сможете понять, было ли отправленное вам сообщение действительно написано вашим другом или родственником или они переслали вам сообщение, написанное кем-то другим. Пометка "пересланное сообщение" появится в последней версии WhatsApp, доступной для вашего телефона", - говорится в распространяемом сообщении WhatsApp.

В компании советуют быть внимательными, когда чужое сообщение будет переслано контактам.

"WhatsApp заботится о вашей безопасности. Мы советуем вам быть внимательными, когда вы пересылаете своим контактам чужие сообщения. Напоминаем, что вы можете сообщить о спаме или заблокировать контакт в одно нажатие. Кроме этого, если вам нужна помощь, вы всегда можете обратиться напрямую в WhatsApp. Подробности читайте на странице, посвященной личной безопасности в WhatsApp", - добавили разработчики.