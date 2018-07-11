Пропавшего подростка нашли благодаря бдительности костанайца

Пропавшего вчера вечером, 10 июля, Николая Шенкеля нашли благодаря бдительности горожан. Об этом сегодня, 11 июля, сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

В полицию позвонил мужчина и сообщил, что видел похожего на Николая мальчика в районе ТРЦ "Kostanay Plaza". Полицейские выехали на место и нашли там подростка. Сейчас мальчика вернули домой к родителям.

Напомним, сообщение о пропавшем 14-летнем подростке с диагнозом ДЦП сегодня днем распространила пресс-служба ДВД. 10 июля, около 17.00, Николай вышел из дома, находящегося на пр. Аль-Фараби, возле Центрального сквера, и не вернулся.

Где провел подросток эту ночь, в пресс-службе не сообщают.