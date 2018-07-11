"Получил лекарство - отправил sms". Биртанов рассказал, как наводит порядок

Казахстанцы смогут подтверждать получение медицинской услуги через sms-сообщения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Об этом в ходе пресс-конференции в Астане сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов. Разработка данного сервиса, по словам министра, уже идет к концу.

"Цифровизация нам поможет навести порядок, поскольку нужна обратная связь.(...) Мы также сейчас дорабатываем систему, что после получения бесплатных услуг, бесплатных лекарств, в том числе при госпитализации, будет приходить sms-уведомление с функцией ответа - подтверждаешь ты получение или нет. Обратная связь очень многие вещи показывает", - рассказал Елжан Биртанов.

Также министр рассказал о работе ведомства по разработке приложений для пациентов поликлиник.

"Каждый человек сможет в своем мобильном приложении увидеть - проходил он скрининг или не проходил, получал лекарства или нет. С этого года мы ввели обязательное требование для всех компаний, которые занимаются информатизацией, у поликлиник обязательно должно быть мобильное приложение, чтобы человек мог выбрать из разных мобильных приложений. Оно автоматически прикрепляет к его врачу", - пояснил он.

Биртанов добавил, что функционал мобильного приложения будет возрастать. Туда в скором времени включат время скринингов, медосмотров, а также уведомления о приеме врача.