Несовершеннолетний подросток пропал в Костанае

14-летний Николай Шенкель ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Об этом сегодня, 11 июля, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

Подросток 2004 г. р. с диагнозом ДЦП проживал на пр. Аль-Фараби, возле Центрального сквера. 10 июля, около 17.00, он вышел из дома, с тех пор не возвращался. Куда именно ушел - неизвестно.

На Николае были желтая футболка и синие джинсовые шорты. На голове - синяя кепка. Обут подросток был в резиновые тапочки.

Сотрудники полиции просят всех, кто видел Николая или знает что-либо о его местонахождении, сообщить по телефонам 52-60-54, 54-46-10, 52-68-12, 52-68-39, 52-67-11, 8-705-441-28-86 или 102.