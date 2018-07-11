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Несовершеннолетний подросток пропал в Костанае

11 июля 2018, 13:35 |  Происшествия

14-летний Николай Шенкель ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Об этом сегодня, 11 июля, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

Подросток 2004 г. р. с диагнозом ДЦП проживал на пр. Аль-Фараби, возле Центрального сквера. 10 июля, около 17.00, он вышел из дома, с тех пор не возвращался. Куда именно ушел - неизвестно.

На Николае были желтая футболка и синие джинсовые шорты. На голове - синяя кепка. Обут подросток был в резиновые тапочки.

Сотрудники полиции просят всех, кто видел Николая или знает что-либо о его местонахождении, сообщить по телефонам 52-60-54, 54-46-10, 52-68-12, 52-68-39, 52-67-11, 8-705-441-28-86 или 102.
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§ Алиса
Re: Несовершеннолетний подросток пропал в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4212
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.07.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КН пишет, что уже нашли, возле Плазы
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