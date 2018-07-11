Форум
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

9 килограммов наркотиков изъяли полицейские Костанайской области

Татьяна НАЗАРУК

11 июля 2018, 14:05 |  Криминал

Наркотические вещества были обнаружены и изъятые во время проведения ОПМ «Кокнар-2018», которое в Костанайской области проводится с 1 июня.

Иллюстративное фото constative.com

Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом за это время выявили 84 правонарушения, связанные с наркотиками, и пресекли 16 фактов их сбыта. Из незаконного оборота в общем было изъято 9 кг наркотических средств, сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области.

- 4 июля полицейские в Костанайском районе остановили автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 44-летнего местного жителя, - говорится в сообщении ведомства. - В ходе осмотра салона автомобиля стражи порядка обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет, в котором находилось более 2 кг марихуаны.

В Рудном местные полицейские при досмотре автомобиля ВАЗ-2112 обнаружили у пассажира почти 2 г героина. Наркотики 22-летний рудничанин перевозил в пачке из-под сигарет.

Ведется досудебное расследование по ст. 296 УК РК (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере).
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
11.07.18 16:02 Пропавшего подростка нашли благодаря бдительности костанайца
11.07.18 14:27 "Получил лекарство - отправил sms". Биртанов рассказал, как наводит порядок
11.07.18 13:49 Полицейские спасли перененесшего инсульт и инфаркт россиянина в Рудном
11.07.18 13:35 Несовершеннолетний подросток пропал в Костанае
11.07.18 12:54 Девочку убило молнией в Костанайской области
11.07.18 12:42 Бронзового призера чемпионата мира по греко-римской борьбе торжественного встретили в Костанае
11.07.18 11:41 Девять домов отключат от горячей воды в Костанае
11.07.18 10:46 ДТП с гибелью мотоциклиста прокомментировали в ДВД Костанайской области
11.07.18 10:34 Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета мужчину разыскивает полиция Костаная
11.07.18 09:53 Водители жалуются: большегрузные машины рвут покрышки на объездной дороге в Сарыкольском районе

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 171
Пользователей: 1
Всего: 172

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх