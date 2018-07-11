9 килограммов наркотиков изъяли полицейские Костанайской области

Наркотические вещества были обнаружены и изъятые во время проведения ОПМ «Кокнар-2018», которое в Костанайской области проводится с 1 июня.

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Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом за это время выявили 84 правонарушения, связанные с наркотиками, и пресекли 16 фактов их сбыта. Из незаконного оборота в общем было изъято 9 кг наркотических средств, сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области.



- 4 июля полицейские в Костанайском районе остановили автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 44-летнего местного жителя, - говорится в сообщении ведомства. - В ходе осмотра салона автомобиля стражи порядка обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет, в котором находилось более 2 кг марихуаны.

В Рудном местные полицейские при досмотре автомобиля ВАЗ-2112 обнаружили у пассажира почти 2 г героина. Наркотики 22-летний рудничанин перевозил в пачке из-под сигарет.

Ведется досудебное расследование по ст. 296 УК РК (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере).