Форум
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Девочку убило молнией в Костанайской области

Татьяна НАЗАРУК

11 июля 2018, 12:54 |  Происшествия

Несчастный случай произошел вчера, 10 июля, в п. Рыспай Костанайского района, недалеко от областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

8-летняя девочка возвращалась вместе с мамой домой из магазина. В то время начиналась гроза. В ребенка ударила молния. По словам фельдшера прибывшей на место скорой помощи, ребенок умер на месте. Врачей мать вызвала в 20.50, но прибывшие врачи констатировали смерть девочки.

- Фельдшер проводил реанимационные мероприятия, но они не помогли, - рассказала «НГ» главный врач ЦРБ Костанайского района Бахыткуль УТЕБЕКОВА. - Они просто шли по дороге и случилось такое. Это очень редкий случай - смерть от удара молнии. На моей памяти такого не было. Когда мне фельдшер сообщил об этом, я подумала, что, возможно, ребенок взялся за провода или что-то такое...

На место трагедии сотрудники службы ЧС не приезжали, поскольку такое происшествие классифицируется как несчастный случай.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
11.07.18 16:02 Пропавшего подростка нашли благодаря бдительности костанайца
11.07.18 14:27 "Получил лекарство - отправил sms". Биртанов рассказал, как наводит порядок
11.07.18 14:05 9 килограммов наркотиков изъяли полицейские Костанайской области
11.07.18 13:49 Полицейские спасли перененесшего инсульт и инфаркт россиянина в Рудном
11.07.18 13:35 Несовершеннолетний подросток пропал в Костанае
11.07.18 12:42 Бронзового призера чемпионата мира по греко-римской борьбе торжественного встретили в Костанае
11.07.18 11:41 Девять домов отключат от горячей воды в Костанае
11.07.18 10:46 ДТП с гибелью мотоциклиста прокомментировали в ДВД Костанайской области
11.07.18 10:34 Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета мужчину разыскивает полиция Костаная
11.07.18 09:53 Водители жалуются: большегрузные машины рвут покрышки на объездной дороге в Сарыкольском районе

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Алиса
Re: Девочку убило молнией в Костанайской области
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4212
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.07.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с ума сойти!!!!!!!!! :-o :-o Надеюсь, не мучилась.
Профайл

§ Солнышко
Re: Девочку убило молнией в Костанайской области
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 11.07.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы сегодня во дворе спали. Проснулись от вспышек молний. Я сразу в дом сбежала, хоть и далековато все сверкало: страшновато стало.
Профайл

§ лимон
Re: Девочку убило молнией в Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 729
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 11.07.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
казалось бы, взрослый человек выше и "ближе" для разряда, а ударило в ребенка
Профайл

§ MedVed820607
Re: Девочку убило молнией в Костанайской области
MedVed820607


(Пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 11.07.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сопротивление (электротоку) тела ребенка ниже чем у взрослого, вот и ударило. Ток идет по наименьшему сопротивлению. Поэтому нужно всегда "загонять" детей в грозу домой или иные укрытия. Кстати под деревом прятаться не рекомендуется по той же причине. Дерево притянет молнию , но у сухого дерева сопротивление может быть больше чем у мокрого человека соотвественно в итоге с дерева разряд может пойти на человека.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 170
Пользователей: 1
Всего: 171

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх