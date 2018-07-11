Девочку убило молнией в Костанайской области
Татьяна НАЗАРУК
Несчастный случай произошел вчера, 10 июля, в п. Рыспай Костанайского района, недалеко от областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
8-летняя девочка возвращалась вместе с мамой домой из магазина. В то время начиналась гроза. В ребенка ударила молния. По словам фельдшера прибывшей на место скорой помощи, ребенок умер на месте. Врачей мать вызвала в 20.50, но прибывшие врачи констатировали смерть девочки.
- Фельдшер проводил реанимационные мероприятия, но они не помогли, - рассказала «НГ» главный врач ЦРБ Костанайского района Бахыткуль УТЕБЕКОВА. - Они просто шли по дороге и случилось такое. Это очень редкий случай - смерть от удара молнии. На моей памяти такого не было. Когда мне фельдшер сообщил об этом, я подумала, что, возможно, ребенок взялся за провода или что-то такое...
На место трагедии сотрудники службы ЧС не приезжали, поскольку такое происшествие классифицируется как несчастный случай.
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