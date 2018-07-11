Бронзового призера чемпионата мира по греко-римской борьбе торжественного встретили в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Самолёт, которым прилетел Вейсал ЭЮБОВ, приземлился в аэропорту Костаная сегодня 11 июля, в 10:15.
Костанайский спортсмен выступал на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди старших юношей, который прошел в Загребе (Хорватия) со 2-го по 8 июля. Эюбов провел четыре схватки в весовой категории до 71 кг и занял 3 место.
В Костанае его встречали друзья, тренеры, журналисты и юные спортсмены, ожидавшие старшего товарища с плакатами «Наш герой!», «Алга, Казакстан!». Тренеры с гордостью обсуждали схватки Вейсала на чемпионате мира. Были и просто посетители аэропорта, которые, узнав о прилете призера чемпионата мира, кричали: «Молодец! Молодец!».
- Какие ощущения после соревнований? - спросил Вейсала корреспондент «НГ».
- Сейчас меня переполняет чувство счастья и радости.
- Чего не хватило для победы в чемпионате?
- Наверно, тактически немного неправильно подошёл к соревнованиям.
- Травмы были?
- Рассечение - чуть-чуть задел головой зуб соперника.
- Какие твои дальнейшие дальнейшие планы?
- Сейчас будем готовится к чемпионату РК среди молодёжи.
Вейсал Эюбов тренируется под руководством старшего тренера Костанайской области по греко-римской борьбе Артёма Сошкина, который сопровождал его на чемпионате мира.
Для костанайских борцов греко-римского стиля привозить медали мировых первенств - хорошая тенденция. Напомним, Тамерлан Шадукаев завоевал бронзу чемпионата мира среди юношей в Сербии в 2013 году и золотую медаль чемпионата мира среди старших юношей во Франции в 2016 году.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 171
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Моя Деревенька и её окрестности.
Эхъ. Борюсь с кофезависимостью на работе: гоняю чашку кофе по столу, чтобы залпом не выпить :lol:
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Там нет рубашки на плече. Там два человека. Биба и Боба. Меня нет в кадре. Я на Смену-8М фотографировал.
Несовершеннолетний подросток пропал в Костанае
КН пишет, что уже нашли, возле Плазы
"Получил лекарство - отправил sms". Биртанов рассказал, как наводит порядок
Вот это - сервиз! У нас даже такого - нету... :-o
Осветим город даже днем
211: Там не наши деньги, а уже выделенные миллионы.. Оплаченные за свет энергетикам. Теперь это их деньги и их свет.. Они что, кому то дадут разницу за эти несчастные три лампочки? бессовестное...