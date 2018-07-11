Бронзового призера чемпионата мира по греко-римской борьбе торжественного встретили в Костанае

Самолёт, которым прилетел Вейсал ЭЮБОВ, приземлился в аэропорту Костаная сегодня 11 июля, в 10:15.

Костанайский спортсмен выступал на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди старших юношей, который прошел в Загребе (Хорватия) со 2-го по 8 июля. Эюбов провел четыре схватки в весовой категории до 71 кг и занял 3 место.

В Костанае его встречали друзья, тренеры, журналисты и юные спортсмены, ожидавшие старшего товарища с плакатами «Наш герой!», «Алга, Казакстан!». Тренеры с гордостью обсуждали схватки Вейсала на чемпионате мира. Были и просто посетители аэропорта, которые, узнав о прилете призера чемпионата мира, кричали: «Молодец! Молодец!».

- Какие ощущения после соревнований? - спросил Вейсала корреспондент «НГ».

- Сейчас меня переполняет чувство счастья и радости.

- Чего не хватило для победы в чемпионате?

- Наверно, тактически немного неправильно подошёл к соревнованиям.

- Травмы были?

- Рассечение - чуть-чуть задел головой зуб соперника.

- Какие твои дальнейшие дальнейшие планы?

- Сейчас будем готовится к чемпионату РК среди молодёжи.

Вейсал Эюбов тренируется под руководством старшего тренера Костанайской области по греко-римской борьбе Артёма Сошкина, который сопровождал его на чемпионате мира.

Для костанайских борцов греко-римского стиля привозить медали мировых первенств - хорошая тенденция. Напомним, Тамерлан Шадукаев завоевал бронзу чемпионата мира среди юношей в Сербии в 2013 году и золотую медаль чемпионата мира среди старших юношей во Франции в 2016 году.