Девять домов отключат от горячей воды в Костанае

Отключение связано с заменой теплосетей в рамках реконструкции улицы Павлова в границах улиц Чехова и Каирбекова. Об этом сегодня, 11 июля, сообщила пресс-служба ГКП «КТЭК».

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С 12 по 14 июля подача ГВС будет прекращена по адресу ул. Павлова 69, а с 15 по 18 июля без горячей воды останутся потребители, проживающие по адресам: ул. Гоголя 85, 87, ул. Павлова 58, 60/1, 60а, 62, 64, 66.