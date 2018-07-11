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Девять домов отключат от горячей воды в Костанае
11 июля 2018, 11:41 | ЖКХ
Отключение связано с заменой теплосетей в рамках реконструкции улицы Павлова в границах улиц Чехова и Каирбекова. Об этом сегодня, 11 июля, сообщила пресс-служба ГКП «КТЭК».
Иллюстративное фото pixabay.com
С 12 по 14 июля подача ГВС будет прекращена по адресу ул. Павлова 69, а с 15 по 18 июля без горячей воды останутся потребители, проживающие по адресам: ул. Гоголя 85, 87, ул. Павлова 58, 60/1, 60а, 62, 64, 66.
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