Форум
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Девять домов отключат от горячей воды в Костанае

11 июля 2018, 11:41 |  ЖКХ

Отключение связано с заменой теплосетей в рамках реконструкции улицы Павлова в границах улиц Чехова и Каирбекова. Об этом сегодня, 11 июля, сообщила пресс-служба ГКП «КТЭК».

Иллюстративное фото pixabay.com

С 12 по 14 июля подача ГВС будет прекращена по адресу ул. Павлова 69, а с 15 по 18 июля без горячей воды останутся потребители, проживающие по адресам: ул. Гоголя 85, 87, ул. Павлова 58, 60/1, 60а, 62, 64, 66.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
11.07.18 16:02 Пропавшего подростка нашли благодаря бдительности костанайца
11.07.18 14:27 "Получил лекарство - отправил sms". Биртанов рассказал, как наводит порядок
11.07.18 14:05 9 килограммов наркотиков изъяли полицейские Костанайской области
11.07.18 13:49 Полицейские спасли перененесшего инсульт и инфаркт россиянина в Рудном
11.07.18 13:35 Несовершеннолетний подросток пропал в Костанае
11.07.18 12:54 Девочку убило молнией в Костанайской области
11.07.18 12:42 Бронзового призера чемпионата мира по греко-римской борьбе торжественного встретили в Костанае
11.07.18 10:46 ДТП с гибелью мотоциклиста прокомментировали в ДВД Костанайской области
11.07.18 10:34 Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета мужчину разыскивает полиция Костаная
11.07.18 09:53 Водители жалуются: большегрузные машины рвут покрышки на объездной дороге в Сарыкольском районе

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 174
Пользователей: 1
Всего: 175

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх