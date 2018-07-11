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Полицейские спасли перененесшего инсульт и инфаркт россиянина в Рудном

Татьяна НАЗАРУК

11 июля 2018, 13:49 |  Происшествия

Сотрудники местной полицейской службы УВД города Рудного Максут ДОСЫБАЕВ и Рамзан ТИМУХАЕВ оказали экстренную медицинскую помощь жителю Москвы, перенесшему инфаркт на улице в Рудном.

Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области, это случилось в июне, но о поступке сослуживцев в полиции узнали, когда родственники пострадавшего написали благодарственное письмо в ДВД.

23 июня полицейские патрулировали ул. Парковую, когда увидели упавшего на землю мужчину. Сотрудники подбежали к нему и стали оказывать первую медицинскую помощь.

- У мужчины онемела правая сторона тела, он не мог самостоятельно передвигаться, - рассказал Максут Досыбаев. - Тогда было принято решение - не дожидаясь скорой помощи, доставить пострадавшего в больницу, так как мы понимали, что каждая минута дорога.

Когда мужчину госпитализировали, полицейские узнали, что у него случился инсульт, а после - инфаркт. Сейчас россиянин находится в реанимации в Рудном.

- Мы действовали незамедлительно, потому никакого волнения я не испытывал, - поделился Рамзан Тимухаев. - Каждый полицейский должен в любой момент быть готовым прийти на помощь, поэтому знания медицины – важная часть служебной подготовки.   

Родственник пострадавшего попросил поблагодарить полицейских за чуткость и отзывчивость. 
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