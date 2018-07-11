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ДТП с гибелью мотоциклиста прокомментировали в ДВД Костанайской области
11 июля 2018, 10:46 | Происшествия
Информация о смертельном ДТП на улице Бородина в Костанае появилась в социальных сетях в понедельник, 9 июля.
Сегодня, 11 июля, пресс-служба ДВД ответила на запрос "НГ" по этому поводу.
«В ночь с 8-го на 9 июля в Костанае, на пересечении улиц Бородина и Амангельды, произошло ДТП, в котором погиб 29-летний мужчина, - сообщили в ведомстве. - Водитель мотоцикла «Ямаха», следуя по улице Бородина, совершил столкновение с автомашиной «Митсубиси». В результате ДТП мотоциклист скончался. Водителю автомашины назначено амбулаторное лечение».
Проводится досудебное расследование по ст. 345 УК РК (нарушение Правил дорожного движения).
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