Водители жалуются: большегрузные машины рвут покрышки на объездной дороге в Сарыкольском районе
Галина КАТКОВА
Информация поступила 10 июля вечером на редакционный WhatsApp. Водитель автомобиля «Рено Магнум» Арман ГАЛИЕВ сообщил, что вынужден был остановиться для ремонта на трассе М-36, в 8 км от поселка Севастополь.
Пять покрышек большегрузной машины с прицепом пришли в негодность из-за того, что объездная дорога отсыпана щебнем очень крупной фракции.
- Камни размером с кулак, куски породы с острыми краями, - говорит водитель, демонстрируя на видео дорожное покрытие. - Ничем сверху это не засыпано. Вот, на задней ведущей оси машины мишленовская шина пришла в негодность. На прицепе - еще четыре.
Подрядные работы на дороге выполняет ТОО «Ван». Заказчиком является Костанайский филиал АО «НК «КазАвтоЖол». Корреспонденту «НГ» в филиале пояснили, что, возможно, подрядчиком еще не выполнена расклинцовка - слой покрытия из щебня крупной фракции не засыпан более мелким. Дорогу открыли, так как после недавних ливней ездить поверху было вообще невозможно. В отделе контроля качества КФ АО «НК «КазАвтоЖол» заверили, что в ближайшее время разберутся в ситуации.
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