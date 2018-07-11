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Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
На самом деле уже нет особой разницы, за кого болеть. Все сборные молодцы, все заслужили игру в полуфинале, все показали красивый футбол, все одинаково заслужили шанс на честную победу.
11.07.18 10:35
dandiv
Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
Сегодня с утра продолжается покраска
11.07.18 09:37
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
А какая мышь этот Мбапе))) вот уж лицо французиков раскрывается...Нет, не воины, так на любителя, укусить исподтишка. А Куртуа красавчик. Все...1-0 от обороны. Франция в финале. Похоже они же...
11.07.18 01:53
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Наконец петушкам жёлтые посыпались. Кантэ схлопотал. А Жиру так и ушёл, хотя заработал. Момент за моментом у Бельгии. Не прёт.
11.07.18 01:46
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Мать ю ди...как сыграл, актёришка матьюди.
11.07.18 01:44
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Водители жалуются: большегрузные машины рвут покрышки на объездной дороге в Сарыкольском районе

Галина КАТКОВА

11 июля 2018, 09:53 |  Происшествия

Информация поступила 10 июля вечером на редакционный WhatsApp. Водитель автомобиля «Рено Магнум» Арман ГАЛИЕВ сообщил, что вынужден был остановиться для ремонта на трассе М-36, в 8 км от поселка Севастополь.

Пять покрышек большегрузной машины с прицепом пришли в негодность из-за того, что объездная дорога отсыпана щебнем очень крупной фракции.

- Камни размером с кулак, куски породы с острыми краями, - говорит водитель, демонстрируя на видео дорожное покрытие. - Ничем сверху это не засыпано. Вот, на задней ведущей оси машины мишленовская шина пришла в негодность. На прицепе - еще четыре.

Подрядные работы на дороге выполняет ТОО «Ван». Заказчиком является Костанайский филиал АО «НК «КазАвтоЖол». Корреспонденту «НГ» в филиале пояснили, что, возможно, подрядчиком еще не выполнена расклинцовка - слой покрытия из щебня крупной фракции не засыпан более мелким. Дорогу открыли, так как после недавних ливней ездить поверху было вообще невозможно. В отделе контроля качества КФ АО «НК «КазАвтоЖол» заверили, что в ближайшее время разберутся в ситуации.
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