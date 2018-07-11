Сборная Франции победила Бельгию и вышла в финал чемпионата мира-2018 по футболу

Сборная Франции победила Бельгию в полуфинале чемпионата мира-2018 по футболу в России, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото Reuters©

Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

Победный гол Франции забил центральный защитник Самюэль Умтити. На 51-й минуте он удачно подключился на угловой, замкнув подачу форварда Антуана Гризманна.

Таким образом, Франция в третий раз сыграет в финале чемпионатов мира. В 1998 году "трехцветные" со счетом 3:0 разгромили Бразилию в решающем матче домашнего турнира, в спустя восемь лет после ничьей 1:1 в серии пенальти уступили Италии.

В свою очередь Бельгия во второй раз сыграет в матче за бронзовые медали чемпионатов мира. В 1986 году "красные дьяволы" впервые в своей истории дошли до полуфинала, где проиграли будущим чемпионам из Аргентины - 0:2, а затем в игре за "бронзу" в дополнительное время уступили Франции - 2:4.

Во втором полуфинале ЧМ-2018 встретятся Хорватия и Англия. Матч пройдет в ночь с 11 на 12 июля на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 00:00 по времени Астаны.

Матч за бронзовые медали ЧМ-2018 пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, а финал состоится 15 июля в "Лужниках".