Сборная Франции победила Бельгию и вышла в финал чемпионата мира-2018 по футболу
Vesti.kz
Сборная Франции победила Бельгию в полуфинале чемпионата мира-2018 по футболу в России, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото Reuters©
Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
Победный гол Франции забил центральный защитник Самюэль Умтити. На 51-й минуте он удачно подключился на угловой, замкнув подачу форварда Антуана Гризманна.
Таким образом, Франция в третий раз сыграет в финале чемпионатов мира. В 1998 году "трехцветные" со счетом 3:0 разгромили Бразилию в решающем матче домашнего турнира, в спустя восемь лет после ничьей 1:1 в серии пенальти уступили Италии.
В свою очередь Бельгия во второй раз сыграет в матче за бронзовые медали чемпионатов мира. В 1986 году "красные дьяволы" впервые в своей истории дошли до полуфинала, где проиграли будущим чемпионам из Аргентины - 0:2, а затем в игре за "бронзу" в дополнительное время уступили Франции - 2:4.
Во втором полуфинале ЧМ-2018 встретятся Хорватия и Англия. Матч пройдет в ночь с 11 на 12 июля на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 00:00 по времени Астаны.
Матч за бронзовые медали ЧМ-2018 пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, а финал состоится 15 июля в "Лужниках".
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Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
А какая мышь этот Мбапе))) вот уж лицо французиков раскрывается...Нет, не воины, так на любителя, укусить исподтишка. А Куртуа красавчик. Все...1-0 от обороны. Франция в финале. Похоже они же...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Наконец петушкам жёлтые посыпались. Кантэ схлопотал. А Жиру так и ушёл, хотя заработал. Момент за моментом у Бельгии. Не прёт.
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Мать ю ди...как сыграл, актёришка матьюди.
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
А вот сейчас французы начинают играть не чисто...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Но как говорится везёт тем, кто сам везёт. Французы работают отлично.