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Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
А какая мышь этот Мбапе))) вот уж лицо французиков раскрывается...Нет, не воины, так на любителя, укусить исподтишка. А Куртуа красавчик. Все...1-0 от обороны. Франция в финале. Похоже они же...
11.07.18 01:53
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Наконец петушкам жёлтые посыпались. Кантэ схлопотал. А Жиру так и ушёл, хотя заработал. Момент за моментом у Бельгии. Не прёт.
11.07.18 01:46
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Мать ю ди...как сыграл, актёришка матьюди.
11.07.18 01:44
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
А вот сейчас французы начинают играть не чисто...
11.07.18 01:40
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Но как говорится везёт тем, кто сам везёт. Французы работают отлично.
11.07.18 01:35
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"Тобол" на 95-й минуте вырвал победу в гостевом матче Лиги Европы

Vesti.kz

11 июля 2018, 02:05 |  Спорт

Футболисты "Тобола" вырвали победу у грузинского клуба "Самтредиа" в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Фото пресс-службы "Тобола"

Игра проходила сегодня, 10 июля, на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси и завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанского клуба. С протоколом матча можно ознакомиться здесь

Максим Федин (с мячом). Фото пресс-службы "Тобола"

Победный гол "Тобола" на 95-й минуте забил 22-летний полузащитник Максим Федин. В этом году он уже вызывался в сборную Казахстана, но пока не дебютировал в ее составе. 

Ответный матч между "Тоболом" и "Самтредиа" состоится 19 июля в Костанае и начнется в 19:00 по времени Астаны. 

Главный тренер "Тобола" Владимир Никитенко прокомментировал победу над грузинским клубом "Самтредиа". 

"То, что мы и ожидали, оно, в принципе, и произошло. Единственный сюрприз, что у соперника в последнем туре играла одна команда, а сегодня - уже почти другая, потому что пять - шесть человек новых. В этом и была сложность. Мы ожидали такой напряженной игры. Борьба еще продолжится в Костанае. Там все решится. Мы выиграли на выезде, есть определенное преимущество. Соперник, как мы и ожидали, показывает именно грузинский техничный футбол. Надо приложить максимум усилий, чтобы результат был положительный для нас", - сказал Никитенко.

Прошедшая игра стала для "Тобола" первой в еврокубках с 2011 года и первой в Лиге Европы - с 2010 года. Казахстанский клуб ранее пять раз участвовал во втором по значимости клубном турнире, но никогда не мог пройти своего первого соперника. В свою очередь "Самтредиа" в четвертый раз в истории стартовала в Лиге Европы - в 1995, 2016 и 2017 годах грузинский клуб вылетал в первом раунде.

Отметим, что "Тобол" получил место в текущем сезоне Лиге Европы после того, как "Ордабасы" не смог пройти лицензирование.

Кроме "Тобола", Казахстан в первом отборочном раунде Лиги Европы сезона 2018/19 представляют "Иртыш" и "Кайрат". Павлодарцы 12 июля в 20:00 по астанинскому времени начнут гостевой матч с литовским "Тракаем", а алматинцы в ночь с 12 на 13 июля в Андорре сыграют с "Энгордани" - встреча стартует в 00:00.
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