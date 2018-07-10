Горят и тонут в Костанайской области чаще, чем в прошлом году

Данные о количестве пожаров и несчастных случаев на воде в Костанайской области за первую половину 2018 года сообщили сегодня, 10 июля, представители департамента по чрезвычайным ситуациям на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

За 6 месяцев было зарегистрировано 596 пожаров (за аналогичный период 2017 года - 539), их число увеличилось на 11%. Возросло и количество погибших в огне людей, в этом году их было 14 (за первую половину 2017 года - 11). А причиненный пожарами материальный ущерб увеличился почти в 2,48 раза - с 8 млн 460 тыс. тенге до 20 млн 982 тыс. тенге.

- Основное количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе - 389, или 65% от общего количества, - сообщил заместитель начальника ДЧС по Костанайской области Азамат ОРИМБАЕВ. - На автотранспорте произошло 93 пожара. Основной причиной было неосторожное обращение с огнем - 292 пожара, или 49% от общего количества.

С начала года в водоемах области утонули 6 человек, в том числе 2 ребенка. За аналогичный период 2017 года утонули 5 человек.

- По всей области на сегодня готовы (к массовому отдыху людей - "НГ") только два пляжа, - отметил Азамат Оримбаев. - Это Костанай (городской пляж - “НГ”) и Житикара. Остальные - не санкционированы. Понятно, что людей мы всех удержать не сможем. Жаркая погода - люди пойдут купаться. Наша задача - максимально выставить наших спасателей.

В местах массового купания полиция выставила 2 круглосуточных патрульных наряда по Костанаю и 20 периодических.