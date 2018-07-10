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Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Гисметео уже давно косячат. Я каким то другим прогнозом погоды пользуюсь. Попадание в 10-ку в районе 80%. Тоже такое за ними заметил. РП5 вроде бы не врёт.Попробуй.
10.07.18 22:32
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
А сейчас вы будете шокированы.. Вторая половинка Арбуза.. a.radikal.ru Вот он Змий в Окне маячит..
10.07.18 22:26
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
О, еще одын на подмогу пришел.. Все четверо Госконцев или еще парочку сегодня увижу? Ведь у вас тут все за всех.. Прячутся в смысле.. И все на одного...
10.07.18 22:23
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Я тоже со времен Соглашения за рекламу попался, хотя раньше это проходило, за третьих лиц, фото, и за собственно тотчто один Уважаемый наглым и хитрым образом сделал мне три нарушения в своей ветке.....
10.07.18 22:21
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну вот зачем было вам этот арбуз трогать? Теперь всё, на всю ночь опять :-P
10.07.18 22:02
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Горят и тонут в Костанайской области чаще, чем в прошлом году

Артём МАРУСИЧ

10 июля 2018, 21:35 |  Происшествия

Данные о количестве пожаров и несчастных случаев на воде в Костанайской области за первую половину 2018 года сообщили сегодня, 10 июля, представители департамента по чрезвычайным ситуациям на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

За 6 месяцев было зарегистрировано 596 пожаров (за аналогичный период 2017 года - 539), их число увеличилось на 11%. Возросло и количество погибших в огне людей, в этом году их было 14 (за первую половину 2017 года - 11). А причиненный пожарами материальный ущерб увеличился почти в 2,48 раза - с 8 млн 460 тыс. тенге до 20 млн 982 тыс. тенге.

- Основное количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе - 389, или 65% от общего количества, - сообщил заместитель начальника ДЧС по Костанайской области Азамат ОРИМБАЕВ. - На автотранспорте произошло 93 пожара. Основной причиной было неосторожное обращение с огнем - 292 пожара, или 49% от общего количества.

С начала года в водоемах области утонули 6 человек, в том числе 2 ребенка. За аналогичный период 2017 года утонули 5 человек.

- По всей области на сегодня готовы (к массовому отдыху людей - "НГ") только два пляжа, - отметил Азамат Оримбаев. - Это Костанай (городской пляж - “НГ”) и Житикара. Остальные - не санкционированы. Понятно, что людей мы всех удержать не сможем. Жаркая погода - люди пойдут купаться. Наша задача - максимально выставить наших спасателей.

В местах массового купания полиция выставила 2 круглосуточных патрульных наряда по Костанаю и 20 периодических.
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