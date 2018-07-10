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Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Гисметео уже давно косячат. Я каким то другим прогнозом погоды пользуюсь. Попадание в 10-ку в районе 80%. Тоже такое за ними заметил. РП5 вроде бы не врёт.Попробуй.
10.07.18 22:32
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
А сейчас вы будете шокированы.. Вторая половинка Арбуза.. a.radikal.ru Вот он Змий в Окне маячит..
10.07.18 22:26
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
О, еще одын на подмогу пришел.. Все четверо Госконцев или еще парочку сегодня увижу? Ведь у вас тут все за всех.. Прячутся в смысле.. И все на одного...
10.07.18 22:23
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Я тоже со времен Соглашения за рекламу попался, хотя раньше это проходило, за третьих лиц, фото, и за собственно тотчто один Уважаемый наглым и хитрым образом сделал мне три нарушения в своей ветке.....
10.07.18 22:21
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну вот зачем было вам этот арбуз трогать? Теперь всё, на всю ночь опять :-P
10.07.18 22:02
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"Дядя Паша, что вы делаете?" - жителя Костанайской области обвиняют в убийстве 11-летней девочки

Татьяна НАЗАРУК

10 июля 2018, 20:04 |  Криминал

46-летний житель с. Карасу Павел Чехов пил два дня и находился в таком неадекватном состоянии, что не смог отличить свою сожительницу от ее дочери, 11-летней девочки.

Мужчина, желая утолить свою сексуальную страсть, зашел в детскую, сел на кровать и засунул руку под одеяло. Девочка закричала и он задушил ее.  

Предварительное слушание по этому делу прошло сегодня, 10 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

Павлу Чехову предъявлено обвинение по ст. 99 ч. 2 п. 3, 14 (убийство несовершеннолетнего и находящегося в беспомощном состоянии).

Трагедия произошла в мае 2018 года в с. Восток Карасуского района. К тому времени Павел Чехов уже два года жил у родителей в с. Карасу, куда переехал из Самарской области. Там у него остались жена и 24-летний сын. Почему он бросил свою семью, подсудимый следствию так и не рассказал.

В августе 2017 года Чехов неофициально устроился автоэлектриком на одну из местных СТО, где встретил знакомую детства Наталью Ефимову.

С ней мужчина сначала поддерживал дружеские отношения, которые через некоторое время переросли в интимные. Наталья жила в с. Восток вместе со своей дочерью, 11-летней Александрой.

Павел часто бывал у них дома и не стеснялся употреблять спиртное при ребенке. Это не смущало и Наталью - женщина тоже была не прочь выпить. Обычно из магазина пара приносила с собой по несколько бутылок водки.

Перед убийством Павел Чехов пил два дня: сначала отмечал день рождения друга, а потом - Натальи.

20 мая женщина уехала в Костанай на юбилей подруги и попросила соседку присмотреть за домом и дочерью. У нее в гостях остался Чехов. Видимо, Наталью это не смутило.

Весь день девочка играла во дворе с подружками, а к вечеру вернулась домой и легла спать. Чехов же проводил время у той соседки, которая обязалась следить за Сашей, и снова пил.

Ближе к полуночи, исчерпав все попытки уехать домой в с. Карасу, Чехов снова вернулся в дом Натальи Ефимовой и лег спать. Мужчина был настолько пьян, что не смог дойти до кровати и обосновался прямо в прихожей.

Проснулся он примерно через 15 минут от сильного сексуального возбуждения. О том, что Наталья уехала, мужчина уже забыл и в пьяно-сонном состоянии побрел ее искать по дому.

Чехов зашел в комнату девочки, думая, что там находится ее мать, присел на кровать и засунул руки ей под одеяло. От прикосновений Саша проснулась и стала кричать: "Дядя Паша, что вы делаете?"

Судя по дальнейшим действиям Чехова, его полубессознательное состояние резко сменилось и мужчина стал вести себя уверенно и агрессивно.

Как сказано в материалах дела, одной рукой Чехов схватил ребенка за шею, второй закрыл нос и рот, чтобы девочка не могла дышать. В таком положении он продержал Сашу до тех пор, пока ребенок перестал сопротивляться. Девочка умерла на месте от механической асфиксии.

Труп ребенка Чехов на плече отнес примерно за километр от с. Восток и положил прямо в степи в ту же ночь. Чтобы замести за собой следы, выбросил обувь девочки за несколько улиц от ее дома, вернулся домой, закрыл дверь на щеколду с внутренней стороны и лег спать.

По версии следствия, мужчина хотел убедить полицию в том, что он пришел еще вечером и больше никуда не выходил, а дочь Ефимовой ушла из дома без его ведома.

Труп девочки нашли в поле позднее, Чехов поискам не содействовал.

Адвокат подсудимого попросил суд провести процесс в закрытом режиме, так как неизбежно будут затронуты подробности его интимной жизни с Натальей Ефимовой. Судья Ерлик Сералин просьбу отклонил.

От рассмотрения дела судом присяжных Павел Чехов отказался.

На предварительное слушание не явилась потерпевшая - мать убитой.

Главное судебное разбирательство назначено на 24 июля.
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Комментарии к новости
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§ Обликоморале
Re: "Дядя Паша, что вы делаете?" - жителя Костанайской...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль что у нас отменили смертную казнь.
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* 211
Re: "Дядя Паша, что вы делаете?" - жителя Костанайской...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2584
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему виноваты наши службы..
Забери они вовремя дитя из неблагополучной семьи..
Тут это очевидно..
Теперь пытаются себя обелить, теперь конечно они ни при чем..
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§ Горожанин_kst
Re: "Дядя Паша, что вы делаете?" - жителя Костанайской...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 10.07.18 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

На такого и пули жалко. Привязать к хвостам лошадей, и вожжей.
Отказался он от суда присяжных...может ему суда Линча хотелось, чего не спросили?
Цитата:
211:

Дело говоришь, время от времени.
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