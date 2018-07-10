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Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Гисметео уже давно косячат. Я каким то другим прогнозом погоды пользуюсь. Попадание в 10-ку в районе 80%. Тоже такое за ними заметил. РП5 вроде бы не врёт.Попробуй.
10.07.18 22:32
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
А сейчас вы будете шокированы.. Вторая половинка Арбуза.. a.radikal.ru Вот он Змий в Окне маячит..
10.07.18 22:26
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
О, еще одын на подмогу пришел.. Все четверо Госконцев или еще парочку сегодня увижу? Ведь у вас тут все за всех.. Прячутся в смысле.. И все на одного...
10.07.18 22:23
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Я тоже со времен Соглашения за рекламу попался, хотя раньше это проходило, за третьих лиц, фото, и за собственно тотчто один Уважаемый наглым и хитрым образом сделал мне три нарушения в своей ветке.....
10.07.18 22:21
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну вот зачем было вам этот арбуз трогать? Теперь всё, на всю ночь опять :-P
10.07.18 22:02
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60 нарушителей выявили госинспекторы во время запрета на вылов рыбы в Костанайской области

Галина ПЕТРЕНКО

10 июля 2018, 15:54 |  Государство

С 20 марта по 30 июня, во время нереста рыб разных видов, в Костанайской области проходила охранная акция «Бекре-2018». Специалисты инспекции лесного хозяйства и животного мира вместе с сотрудниками правоохранительных органов провели 40 рейдовых мероприятий.

Фото из архива "НГ"

- Рейды проводились на водоемах по всей области, в первую очередь, в популярных местах лова - таких, как Верхнетобольское, Кызылжарское, Желкуарское водохранилища, озеро Речное, - сообщил «НГ» руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Даут ТАЖИБАЕВ. - Охватили также традиционные нерестовые зоны - Халвай, Котюбок.

Во время профилактических мероприятий было выявлено 60 нарушителей, которые пренебрегли запретом на вылов. Кроме того, были изъяты четыре сети из полиамидной мононити, использовать которые вообще запрещено.

В отношении всех нарушителей правил рыболовства были возбуждены административные производства по ст. 383 КоАП РК. За нарушение запрета - штраф 10 МРП. Но, по словам Тажибаева, многие предпочли заплатить в течение 7 дней, что снижает сумму штрафа наполовину.

Использование запрещенных орудий лова - грубое нарушение правил рыболовства. Ответственность за это предусмотрена другая - штраф в размере 20 МРП, эти административные дела рассмотрит суд.
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§ лимон
Re: 60 нарушителей выявили госинспекторы во время запрета на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.07.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
штрафы для браконьеров маловаты как-то
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