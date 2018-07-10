60 нарушителей выявили госинспекторы во время запрета на вылов рыбы в Костанайской области
Галина ПЕТРЕНКО
С 20 марта по 30 июня, во время нереста рыб разных видов, в Костанайской области проходила охранная акция «Бекре-2018». Специалисты инспекции лесного хозяйства и животного мира вместе с сотрудниками правоохранительных органов провели 40 рейдовых мероприятий.
Фото из архива "НГ"
- Рейды проводились на водоемах по всей области, в первую очередь, в популярных местах лова - таких, как Верхнетобольское, Кызылжарское, Желкуарское водохранилища, озеро Речное, - сообщил «НГ» руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Даут ТАЖИБАЕВ. - Охватили также традиционные нерестовые зоны - Халвай, Котюбок.
Во время профилактических мероприятий было выявлено 60 нарушителей, которые пренебрегли запретом на вылов. Кроме того, были изъяты четыре сети из полиамидной мононити, использовать которые вообще запрещено.
В отношении всех нарушителей правил рыболовства были возбуждены административные производства по ст. 383 КоАП РК. За нарушение запрета - штраф 10 МРП. Но, по словам Тажибаева, многие предпочли заплатить в течение 7 дней, что снижает сумму штрафа наполовину.
Использование запрещенных орудий лова - грубое нарушение правил рыболовства. Ответственность за это предусмотрена другая - штраф в размере 20 МРП, эти административные дела рассмотрит суд.
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Флуд и оффтопик (часть 3)
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