Новая пенсия приходит получателям по частям из-за банков – Минтруда

Минтруда отправляет новые выплаты вовремя, а в банках их уже делят на два транша, передает Informburo.kz.

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После того как в Казахстане изменили методику начисления базовой пенсии, ряд получателей столкнулся с недоразумением: пенсионные выплаты пришли людям по частям, с перерывом в несколько дней.

"Парадокс полнейший: моя (пенсия. – Авт.) стала меньше первоначальной, хотя стаж 34 года с хвостиком, из них 15 лет и полмесяца – в накопительной (системе. – Авт.)", – написала в Facebook Шария Иемберди.

Пост женщины комментировали люди, чьи родственники или они сами также столкнулись с этой проблемой.

"У нас тоже так у мамы – на 28 000 меньше. И дозвониться никуда не можем узнать", – написала Марина Клименко.

Спустя несколько дней девушка сообщила, что её мать получила второй транш.

"Надбавка 12 000 тенге. Если бы сразу call-центр работал как положено и пенсионерам разъяснили задержку, то и постов бы не было, и возмущения", – сказала Марина Клименко.

"У мамы была 50 000, сегодня скинули 34 000. Мама расстроилась. Почему так?" – написала Алёна Зуева.

В Министерстве труда и социальной защиты населения пояснили, что отправляют пенсии вовремя и целиком, а уже в банках их делят на транши.

"Все пенсионеры получили новый размер базовой пенсии с 1 июля. У нас все выплаты идут ежедневно, 2 и 3 июля и стопроцентно. А банки сами делят то, что мы направляем. Это вопрос к банкам второго уровня, а не к нам. До 1 июля пенсионеры получали сразу две выплаты", – объяснила руководитель управления пенсионного и социального обеспечения Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Жадыра Даулетханова.

Она напомнила, что пенсия состоит из двух выплат – пенсия по возрасту и базовая. Первая повышалась в начале 2018 года на 8%. С 1 июля повысили базовую пенсионную выплату. Жадыра Даулетханова отметила, что те, кому пришла сумма меньше, возможно, имеют какую-то задолженность по счетам, которую у них списали автоматически.

"Некоторые пенсионеры, если мало получили, может, у них есть какая-то задолженность по каким-либо услугам, которые у них списались автоматически. За интернет, телефон, к примеру, суды могут списывать", – сказала Жадыра Даулетханова.

С другой проблемой столкнулись пенсионеры-предприниматели.

"Обратились в ГЦВП Актюбинской области по расчёту базовой пенсии, согласно изменениям 1 июля, так как при начислении пенсии не обнаружили изменения. Нам ответили, что пенсионные начисления, которые проводились, не считаются за стаж, так как они проводились от ИП два раза в год, то есть за шесть месяцев одна оплата и за остальные шесть месяцев – другая. Чтобы засчитали как за стаж, нам необходимо обратиться в суд. Прав ли консультант ГЦВП, и почему только суд решает этот вопрос? Как поступить в этой ситуации?" – написала на блог министра Наиля Куанышева.

Жадыра Даулетханова отметила, что каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Она добавила, что если сумма пенсионного вклада за полгода соответствовала шести месяцам, тогда она будет делиться на шесть. Но если сумма перечисленных денег была равной сумме за один месяц, то, соответственно, и засчитывается она за один месяц.

"Пусть они обратятся по месту жительства в территориальный департамент Министерства труда и социальной защиты населения. В ГЦВП только принимают документы, а уже территориальные департаменты проверяют, правильно или нет, принимают окончательное решение", – сказала Жадыра Даулетханова.

С 1 июля 2018 года базовая пенсия зависит от общего трудового стажа и прожиточного минимума (ПМ – 28 284 тенге в 2018 году). К примеру, для тех, у кого трудовой стаж 10 лет и менее, базовая пенсия составит 0,54 ПМ – 15 274 тенге. За каждый последующий год стажа будет прибавляться по 0,02 ПМ. За 20-летний стаж базовая пенсия составит 0,74 ПМ – это 20 931 тенге. От 33 лет стажа и выше – 1 ПМ, то есть 28 284 тенге.

14 марта Светлана Жакупова сообщила, что тем, кто не будет перечислять взносы в ЕНПФ и не имеет трудового стажа, достанется базовая пенсия в 15 274 тенге.