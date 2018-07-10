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В Таможенном союзе покупатели смогут отличить молочные продукты от молокосодержащих

10 июля 2018, 10:45 |  Государство

С 16 июля 2018 года вступят в силу изменения в техрегламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

Потребители смогут с лёгкостью отличить молочные продукты от молокосодержащих, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии. Для этого вводится ряд поправок по маркировке, изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" вступят в силу с 16 июля 2018 года.

Изготовитель обязан указать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. Надпись "Содержит растительные масла" вносится в информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке, шрифтом того цвета, который контрастирует с цветом информационного поля.

Название молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира должно начинаться со слов "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира". Исключение составляет сливочно-растительный спред (род пищевых изделий на основе смеси растительных и молочных жиров с массовой долей общего жира от 39 до 95%), сливочно-растительная топлёная смесь, мороженое с заменителем молочного жира.

Необходимо указание информации о технологии производства молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира в виде слов "произведённый (изготовленный) по технологии" на упаковке. К примеру: "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии сметаны", "молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, произведённый по технологии творога".

При этом в наименовании такого продукта с заменителем молочного жира слово "продукт" может быть заменено общетехническим термином, характеризующим консистенцию или структуру продукта: крем, паста, соус и т.д.

Для молокосодержащих продуктов и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира запрещается использование понятий, установленных техрегламентом для молока и молочных продуктов, их различных сочетаний, при маркировке таких продуктов, для использования в любых целях, которые могут ввести потребителя в заблуждение. На этикетках исключаются также слова, образованные от понятий молочных продуктов, например, "сыроподобный", "сырный", "сыродельный", "сычужный", "сметанка", "творожочек", "сливочки", "маслице", "творожок" и им подобные.

По решению коллегии ЕЭК от 20 марта 2018 года № 40 установлены переходные положения по вступлению в силу изменений в технический регламент. До 16 января 2019 года в Евразийском экономическом союзе предприниматели смогут производить молокосодержащие продукты со старой маркировкой и торговать ими, если имеют документы об оценке соответствия требованиям техрегламента, выданные до дня вступления в силу этих поправок.

Кроме того, обращение такой продукции, выпущенной в данный период, допускается в течение всего срока ее годности, который установлен изготовителем.
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Комментарии к новости
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§ pandit
Re: В Таможенном союзе покупатели смогут отличить молочные...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 10.07.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора. Человек вправе знать что он покупает. Еще бы заработали эти поправки на деле, а то найдут десятки отмазок опять в обход этого регламента.
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