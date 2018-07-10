Казахстанцы получат 29 миллиардов тенге дополнительной зарплаты

Казахстанцы получат 29 миллиардов тенге дополнительной зарплаты, передает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства национальной экономики РК.

Фото Турар Казангапов ©

По данным ведомства, за МНЭ закреплено второе направление Пяти социальных инициатив "Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников", предложенных Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Озвученные меры направлены на "улучшение благосостояния народа", отметили в министерстве.

"Согласно второй инициативе предлагается снизить ставку индивидуального подоходного налога в 10 раз для работников с заработной платой менее 25 МРП, или 60 125 тенге. В целом по республике такую заработную плату получают более двух миллионов человек. В основном, это - в сельском хозяйстве и торговле. В целях реализации данной инициативы проведена совместная работа государственными органами и Национальной палатой предпринимателей "Атамекен", - сообщили в ведомстве.

По итогам работы определен оптимальный механизм налогообложения работников с низким размером заработной платы. Так, налогооблагаемый доход будет уменьшаться на 90 процентов. Оставшаяся заработная плата будет облагаться ИПН по ставке 10 процентов. То есть налоговая нагрузка будет снижена в 10 раз.

"Рассмотрим предлагаемый расчет ИПН на простом примере на 2018 год. Допустим, заработная плата работника в месяц составляет 60 125 тенге (25 МРП). Из этой суммы будет вычитаться сумма обязательных пенсионных взносов в размере 10 процентов, то есть 6 013 тенге, остается 54 112 тенге. Вычитается 1 МЗП – минимальный необлагаемый доход – 28 284 тенге. Остается 25 828 тенге, который и является налогооблагаемым доходом (НОД). По действующему механизму сумма налога составит 10 процентов от НОД, то есть 25 828 * 10% = 2 583 тенге.

По предлагаемому новому механизму сумма НОД будет уменьшаться на 90 процентов: 25 828 – (25 828 * 90%) = 2 583 тенге. Данная сумма будет облагаться по ставке ИПН в размере 10%. Таким образом, из расчета 2 583 * 10% ИПН составит 258 тенге. Из примера видно, что фактически сумма налога будет снижаться в 10 раз с 2583 тенге до 258 тенге, а заработная плата дополнительно повысится на 2 325 тенге", - объяснили эксперты МНЭ РК.

По их словам, применение данного механизма предполагает мгновенное и гарантированное получение работником дополнительного дохода (в момент получения основной зарплаты) и не будет увеличивать финансовую нагрузку на работодателя. В то же время минимизированы административные издержки работодателя. Отмечается, что в целом по республике работники получат дополнительную заработную плату порядка 29 миллиардов тенге.

Соответствующие поправки в налоговое законодательство, предусмотрены в законе Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения", подписанном Главой государства 2 июля 2018 года.

Данный механизм заработает с 1 января 2019 года.