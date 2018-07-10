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Холодную воду отключат в центре Костаная

10 июля 2018, 10:04 |  ЖКХ

Подачу холодной воды прекратят 12 июля с 8.00 до 22.00. Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", отключение вызвано ремонтными работами на сетях водоснабжения по улице Тауелсиздик в границах улиц Сьянова и Алтынсарина.

Иллюстративное фото ng.kz

На это время без холодной воды останутся потребители, проживающие по следующим адресам:

— ул. Алтынсарина 120, 122, 114, 116, 118;

— ул. Пушкина 54;

— ул. Касымханова 66, 68, 70, 72, 74 ,91;

— ул.Толстого 50, 54, 62, 53, 51;

— ул. Аль-Фараби, 67;

— ул. Абая 153, 155;

— ул. Тауелсиздик  27,35,37,67;

— частный сектор по ул. Тауелсиздик от ул.Сьянова до ул.Каирбекова.

Также воды не будет в социальных объектах: главпочтамт, магазин «Спортмастер», гостиница «Айдана Плаза», ТОО «ЖАН», прокуратура, спортивный комплекс «Динамо», аптека № 59, «Казактелеком», Макдональдс по ул. Тауелсиздик, банк «Центркредит», библиотека им. Толстого, музыкальная школа, ТЦ «Март», департамент юстиции, ЦУМ, бизнесцентр, ГОВД ул. Тауелсиздик 36, семейный развлекательный центр «Кукуруза», банк «Хоум кредит», общественный туалет ( по ул.Касымханова), «Сбербанк России» пр. Абая 170.
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