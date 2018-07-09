Турнир по конным видам спорта на призы акима области прошёл в Костанае

Открытый чемпионат по конным видам спорта на призы акима Костанайской области, посвященный 20-летию столицы, провели в пятницу, 6 июля, на ипподроме «Аргымак» в посёлке Заречном.

В игре кыз куу догнавшая парня девушка имеет право ударить его камчой

Хотя ипподром расположен довольно далеко от Костаная, людей на нем было, как всегда, много. День соревнований совпал с днём рождения первого президента РК и и днём Астаны, так что получился двойной праздник с шашлыками, мороженым и прочими атрибутами народных гуляний.

Традиционно соревнования по национальным видам конного спорта предваряет игра кыз куу. Но этот турнир начался с выступления народного ансамбля, вокалистов и вокалисток.

- Это открытый кубок акима области, участники приехали со всего Казахстана: из Актау, Астаны, Кызылорды, Уральска, Алматы, - рассказал «НГ» вице-президент федерации конных видов спорта Нурбол АБДРАХМАНОВ. - От нашей области фаворитом выступают участники из Житикаринского и Костанайского районов. В календаре запланированы теперь соревнования только на закрытие скакового сезона - 6 октября. Но также собираемся провести в начале августа внеплановые соревнования, посвященные 90-летию Аулиекольского района. Амангельдинский район будет проводить соревнования в середине августа и в начале сентября в Джангельдинском районе тоже планируем скачки.

В забеге тай жарыс (4 км) победил Рустем Кылышев из Астаны на лошади по кличке Томирис

Около 80 всадников приняли участие в скачках на разные дистанции: тай жарыс (4 км), кунан байга (8 км), топ байга (12 км) и аламан байга (24 км). Один ипподромный круг составляет 2 км. Самой престижной дистанцией считается аламан байга, за победу на ней ТОО «Асалия» вручила победителю новый автомобиль «Фольксваген поло».

Для развития национальных видов спорта выделяется солидный призовой фонд

- Нашу область представляют хорошие конники из Камысты, Бестобе, Житикары, Аркалыка, - сообщил секретарь федерации конных видов спорта Руслан ТАНКИБАЕВ. - Помимо автомобиля, предусмотрены так е денежные призы, на каждой дистанции они разные.

Обладателем автомобиля стали Диас Серазиев из Астаны и владелец лошади Арман Толеуов. Также в аламан байге были вручены денежные призы: за 2 место - 400 000 тенге, за 3 место - 200 000 тенге.

В одном из первых забегов совсем юный жокей, который до этого лидировал, выбыл из гонки. Его лошадь не вошла в поворот и, сбив ограждение, помчалась в степь. Следом за ней выехала машина скорой помощи и побежала несколько человек, однако соревнования не останавливались ни на минуту. Мальчик упал с лошади, но отделался легкими ушибами.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА