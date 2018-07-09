Без электричества остались несколько районов Костаная из-за аварии

Как сообщили "Нашей Газете" в аварийной службе горэлектросети Костаная, авария произошла на трех подстанциях.

Иллюстративное фото из общедоступных источников

Без света остались районы магазина "Юбилейный", ЦУМа и военного городка.

Срок окончания ремонта в горэлектросети назвать не смогли.