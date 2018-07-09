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День Астаны продолжат отмечать в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
9 июля 2018, 14:55 | Культура
Праздничный концерт от Дома Дружбы в честь дня рождения столицы, который должен был состояться 5 июля в Центральном сквере, был перенесен из-за сильного дождя на сегодня, 9 июля.
Мероприятие пройдет возле "ракушки" с 18.00 до 19.30.
Для костанайцев будут выступать этнокультурные объединения и творческие коллективы города.
- Мы готовим программу с песнями об Астане и других столицах мира, - сообщала "НГ" методист Дома Дружбы Дарья ЩЕРБАКОВА. - Проведем викторину на знание истории Астаны, самым умным вручим небольшие подарки. Также будет много танцевальных номеров.
Кроме того, на сцене будут поздравлять именинников, которые родились в День Астаны.
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