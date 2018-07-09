Цены на сахар в Костанае нынешним летом таковы, что интервенции из стабфонда пока не нужны

Ценовую ситуацию на продовольственном рынке Костаная обсудили сегодня, 9 июля, на аппаратном совещании в городском акимате. Вопрос о снабжении сахаром в период, когда горожане активно занимаются консервированием, аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ задал отдельно.

В отличие от предыдущих лет ажиотажного подъема цены на сахар не отмечается.

- В стабилизационном фонде, по данным на 9 июля, находится 319,6 т сахара. Но пока необходимости проводить из запасов стабфонда интервенции не возникало, - ответил на вопрос акима руководитель отдела сельского хозяйства акимата Костаная Елдос МУРЖАКУПОВ. - Мы провели мониторинг, сегодня в торговых точках на Складской сахар продается по оптовой цене 205 тенге.

В июле 2017 года сахар из стабилизационного фонда реализовывался по фиксированной цене 235 тенге.