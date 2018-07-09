Цены на сахар в Костанае нынешним летом таковы, что интервенции из стабфонда пока не нужны
Галина КАТКОВА
Ценовую ситуацию на продовольственном рынке Костаная обсудили сегодня, 9 июля, на аппаратном совещании в городском акимате. Вопрос о снабжении сахаром в период, когда горожане активно занимаются консервированием, аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ задал отдельно.
В отличие от предыдущих лет ажиотажного подъема цены на сахар не отмечается.
- В стабилизационном фонде, по данным на 9 июля, находится 319,6 т сахара. Но пока необходимости проводить из запасов стабфонда интервенции не возникало, - ответил на вопрос акима руководитель отдела сельского хозяйства акимата Костаная Елдос МУРЖАКУПОВ. - Мы провели мониторинг, сегодня в торговых точках на Складской сахар продается по оптовой цене 205 тенге.
В июле 2017 года сахар из стабилизационного фонда реализовывался по фиксированной цене 235 тенге.
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Цены на сахар в Костанае нынешним летом таковы, что интервенции из стабфонда пока не нужны
Цены нужно повысить да и избавиться от сахара по 235.. Потом понизить.. Опять купить в стабфонд сколько то тонн.. Дело сделано, а главное деньги.. И люди довольны и те кто продал сахар..
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