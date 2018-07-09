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Vital
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале: Лиля для меня задача номер 1. Умная. Красивая. Сексуальная. Я сначало думал чудо какое то. А когда мы созванились. Голос приятный , милый. Я был в шоке. Я даже потерялся немного....
09.07.18 17:30
Vital
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Да незнаю я сколь там он накрутил. Сказал что ваш абди не работает. Света нет в центре. Незнаю где купил. Неспрашивал. Хочешь могу позвонить . Узнать. Он партизан. Фиг скажит. Просто привезет все че...
09.07.18 17:20
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале: Третья мечта поди до сих пор Лиля?))) Ты если что там , на мундиале, не тушуйся...может с какой иностранкой симпатявой познакомишься.)))
09.07.18 17:16
211
Цены на сахар в Костанае нынешним летом таковы, что интервенции из стабфонда пока не нужны
Цены нужно повысить да и избавиться от сахара по 235.. Потом понизить.. Опять купить в стабфонд сколько то тонн.. Дело сделано, а главное деньги.. И люди довольны и те кто продал сахар..
09.07.18 17:16
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital: Доставка по городу в среднем 500))
09.07.18 17:13
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МНЭ: Мужчины в Казахстане тратят на работу девять часов, женщины – восемь

9 июля 2018, 14:33 |  Общество

Больше половины среднесуточного времени казахстанцы тратят на личный уход, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото factroom.ru

В Казахстане мужчины проводят на работе почти девять часов, а женщины – восемь, при этом свободного времени у мужчин два раза больше чем, у женщин. Об этом сообщается в результатах исследования "Использование бюджета времени населением". Оно опубликовано на сайте Министерства национальной экономики РК.

53,6% среднесуточного времени казахстанцев, или 12 часов 50 минут, приходится на личный уход:

  • сон – 9 часов 13 минут;
  • еда и питье – 2 часа 4 минуты;
  • личная гигиена и уход – 1 час 27 минут

На работу (занятость) уходит – 2 часа 59 минут (12,4%), на ведение домашнего хозяйства – 2 часа 57 минут (12,3%), на обучение – 52 минуты (3,5%), на производство товаров для собственного использования – 18 минут (1,2%), а оставшиеся 4 часа 4 минуты (17,0%) приходятся на свободное время.

Структура суточного фонда времени населения от 10 лет и старше в 2018 году

"Мужчины в возрасте 15 лет и старше в среднем за день тратят на работу 5 часов 29 минут, для женщин этот показатель составляет 4 часа 34 минуты, однако женщины на ведение домашнего хозяйства тратят больше времени (4 часа 14 минут), чем мужчины (1 час 28 минут). Свободного времени у мужчин (4 часа 6 минут) почти в два раза больше, чем у женщин (2 часа 45 минут)", – сообщают в министерстве.

В рабочий день занятые мужчины на работу в среднем тратят 9 часов и 1 минуту, а женщины – 7 часов 53 минуты, на свободное время остаётся 2 часа 35 минут и 1 час 44 минуты соответственно.

В зависимости от пола, возрастных групп, типа местности, статуса занятости, а также дня недели распределение суточного фонда времени существенно изменяется.

Например, в структуре суточного фонда времени занятых лиц в возрасте от 15 лет и старше время, затраченное на работу, составляет 21,1%, безработных – 1,2%, ведение домашнего хозяйства – 11,3% и 16,0% соответственно, свободное время – 14,6% и 20,8% соответственно.

В ведомстве отмечают, что подобные исследования проводятся один раз в пять лет. В 2018 году единовременное модульное обследование проводил Комитет статистики со 2 по 10 апреля. В обследовании приняли участие 32 301 респондент в возрасте от 10 лет и старше.
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Комментарии к новости
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§ MedVed820607
Re: МНЭ: Мужчины в Казахстане тратят на работу девять часов,...
MedVed820607


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 09.07.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
короче средняя температура по больнице.
Нужны исследования в более узких категориях
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