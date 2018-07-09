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Vital
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Обликоморале: Лиля для меня задача номер 1. Умная. Красивая. Сексуальная. Я сначало думал чудо какое то. А когда мы созванились. Голос приятный , милый. Я был в шоке. Я даже потерялся немного....
09.07.18 17:30
Vital
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Да незнаю я сколь там он накрутил. Сказал что ваш абди не работает. Света нет в центре. Незнаю где купил. Неспрашивал. Хочешь могу позвонить . Узнать. Он партизан. Фиг скажит. Просто привезет все че...
09.07.18 17:20
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале: Третья мечта поди до сих пор Лиля?))) Ты если что там , на мундиале, не тушуйся...может с какой иностранкой симпатявой познакомишься.)))
09.07.18 17:16
211
Цены на сахар в Костанае нынешним летом таковы, что интервенции из стабфонда пока не нужны
Цены нужно повысить да и избавиться от сахара по 235.. Потом понизить.. Опять купить в стабфонд сколько то тонн.. Дело сделано, а главное деньги.. И люди довольны и те кто продал сахар..
09.07.18 17:16
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital: Доставка по городу в среднем 500))
09.07.18 17:13
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Чемпионат РК по тяжёлой атлетике прошёл в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

9 июля 2018, 15:12 |  Спорт

Чемпионат РК по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек проходил в костанайской Академии силовых видов спорта с 29 июня по 6 июля.

Станислав Комсулев (1997 г. р.) из Костаная принимал участие в чемпионате РК вне конкурса

Участники выступали в возрастных категориях 2002-2003 г.р. и 2004 г. р. и моложе. Всего на помост в эти дни вышли 420 тяжелоатлетов из 16 регионов страны, команду Костаная представили 18 юношей и 16 девушек.

- Один раз в год Казахстан проводит турнир по тяжелой атлетике, в котором участвуют такие маленькие дети, - отмечает главный судья соревнований, старший тренер Костанайской области по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса, судья международной категории Александр ПЕРЕХОДЦЕВ. - Проводить чемпионат РК среди двух возрастов в Костанае вошло уже в традицию. Соревнования проводились впервые в этом зале, тренеры довольны, дети довольны, что всё рядом, всё близко, всё доступно. Новый зал, всё на хорошем уровне, всё это вызывает интерес.

Дамир Тургаев (2002 г. р.) из ВКО занял первое место в рывке в весе более 85 кг

Атлеты соревновались в двоеборье: рывке и толчке. За победу на чемпионате республики далеко не все получали звание мастера спорта, так как очки подсчитывались по сумме двух соревновательных этапов.

Мария Иванько (2005 г. р.) из Костаная, занявшая 1 место в весе 53 кг (рывок - 60 кг, толчок - 75 кг), и костанаец Вячеслав Корщиков (2005 г. р.), который стал бронзовым призёром в весовой категории 42 кг (рывок - 60 кг, толчок - 77 кг), выполнили нормативы мастера спорта РК.

В ожидании выхода на помост спортсмены разминались, поднимая свои рабочие веса

Победителей и призёров турнира наградили медалями и грамотами, а также поощрили денежными призами от управления физкультуры и спорта.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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§ Мейрам
Re: Чемпионат РК по тяжёлой атлетике прошёл в Костанае
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 202
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 09.07.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где фото??? 2 фотки это не показатель. Минус вам за "фотоосвещение".
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