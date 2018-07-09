Чемпионат РК по тяжёлой атлетике прошёл в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Чемпионат РК по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек проходил в костанайской Академии силовых видов спорта с 29 июня по 6 июля.
Станислав Комсулев (1997 г. р.) из Костаная принимал участие в чемпионате РК вне конкурса
Участники выступали в возрастных категориях 2002-2003 г.р. и 2004 г. р. и моложе. Всего на помост в эти дни вышли 420 тяжелоатлетов из 16 регионов страны, команду Костаная представили 18 юношей и 16 девушек.
- Один раз в год Казахстан проводит турнир по тяжелой атлетике, в котором участвуют такие маленькие дети, - отмечает главный судья соревнований, старший тренер Костанайской области по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса, судья международной категории Александр ПЕРЕХОДЦЕВ. - Проводить чемпионат РК среди двух возрастов в Костанае вошло уже в традицию. Соревнования проводились впервые в этом зале, тренеры довольны, дети довольны, что всё рядом, всё близко, всё доступно. Новый зал, всё на хорошем уровне, всё это вызывает интерес.
Дамир Тургаев (2002 г. р.) из ВКО занял первое место в рывке в весе более 85 кг
Атлеты соревновались в двоеборье: рывке и толчке. За победу на чемпионате республики далеко не все получали звание мастера спорта, так как очки подсчитывались по сумме двух соревновательных этапов.
Мария Иванько (2005 г. р.) из Костаная, занявшая 1 место в весе 53 кг (рывок - 60 кг, толчок - 75 кг), и костанаец Вячеслав Корщиков (2005 г. р.), который стал бронзовым призёром в весовой категории 42 кг (рывок - 60 кг, толчок - 77 кг), выполнили нормативы мастера спорта РК.
В ожидании выхода на помост спортсмены разминались, поднимая свои рабочие веса
Победителей и призёров турнира наградили медалями и грамотами, а также поощрили денежными призами от управления физкультуры и спорта.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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