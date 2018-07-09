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Пугающей назвали в Комитете по ЧС статистику по утонувшим казахстанцам

9 июля 2018, 08:39 |  Государство

Только за два выходных дня в Казахстане погибли в воде 20 человек, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из общедоступных источников

В субботу и воскресенье в Казахстане утонули 20 человек. Причины – купание в не предназначенных для этого местах и несоблюдение правил безопасности на воде, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

"Цифры пугающие. Случаи гибели в не предназначенных для купания местах произошли в Восточно-Казахстанской области (5 человек), Кызылординской (3 человека), Карагандинской (3 человека), Северо-Казахстанской (2 человека), Алматинской (1 человек), Костанайской (1 человек), Акмолинской (2 человека), Западно-Казахстанской (1 человек) областях, в Астане (1 человек) и Алматы (1 человек)", – сообщил официальный представитель КЧС Руслан Иманкулов.

В Комитете по ЧС отметили, что у спасателей сейчас проходит "сезон без выходных", они регулярно проводят рейды. Но часто отдыхающие не обращают внимания на рекомендации спасателей. В Костанае 7 июля на Гагаринской плотине во время рейда спасатели предупредили трёх женщин об опасности купания в этом месте. Но последние не послушали, полезли в воду и начали тонуть. На помощь женщинам бросился мужчина, который отдыхал с семьёй на берегу. Он сумел спасти женщин, но утонул сам.

В Жарминском районе ВКО в воскресенье в необорудованном для купания месте утонули двое детей 11 и 7 лет. Их тела вытащили местные жители.

"Ежегодно спасатели обучают плаванию порядка 5 тысяч детей, в предканикулярный период проводятся интерактивные уроки с охватом большого количества учеников. Однако необходимо учитывать и тот факт, что в Казахстане более 50 тысяч водоёмов. Необходимо перестать безответственно относится к своим жизням и жизням своих близких, уделять внимание детскому досугу", – отметили в КЧС.

Комитет по ЧС МВД РК призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоёмах.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Пугающей назвали в Комитете по ЧС статистику по утонувшим...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5780
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брат у меня утонул. Маленький совсем. Пошел с кентами купатся и не вернулся. Прибежали его кенты ко мне домой. Виталя твой брат утонул. Я помчался туда. Там уже какие то мужики ныряют. Ищут. Я нырнул и с первого раза выташил. Начал искуственое дыхание делать. Наверно с пол часа делал. Приехали родители. В ступоре стоят. Приехала скорая. Врач говорит. Успокойся. Все уже. Он труп. Я ору сделай че нибудь. Она я укол сделаю в сердце адриналин вроде. Но это не поможет. Жутко это все. До сих пор не могу успокоится . Уже 20 лет прошло.

[Исправлено: Vital, 09.07.2018 - 10:07]
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§ Горожанин_kst
Re: Пугающей назвали в Комитете по ЧС статистику по утонувшим...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1239
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 09.07.18 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Седьмого числа на Гагаринской плотине парень утонул. Пошёл с семьёй купаться, с женой и ребёнком. А там три клуши сначала селфились на плотине, их вроде нагнали, но они упёрто снова полезли, отселфились - и купаться, на самую стремнину. Тонуть начали, все три сразу. Парень их спасать кинулся, они в панике его топить начали, короче спас он этих нимфеток, а сам не смог выбраться. И всё это на глазах жены и ребёнка...
Такие вот простые герои среди нас живут...и тупорылые мамзельки.
Не понятно почему НГ об этом ещё не написала.
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§ Vital
Re: Пугающей назвали в Комитете по ЧС статистику по утонувшим...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5780
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Там эта плотина опасная. Я плавун сильный. В молодости килрметры плавал в доль тобола. Меня тоже там в водовороте затянула. Помню уже все воздуха не хватает. Включил мозг и стал думать под водой че делать. Раз не могу на верх выпрыгнуть. Поробывал наоборот на дно сесть. И ногами оттолкнулся от дна и выскочил на поверхность. Ну че сказать труханул я тогда. Больше я там не купаюсь и другим не советую
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§ Rexyn
Re: Пугающей назвали в Комитете по ЧС статистику по утонувшим...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 39
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 09.07.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Не понятно почему НГ об этом ещё не написала.

4-й абзац в этой инфе.
Цитата:

В Костанае 7 июля на Гагаринской плотине во время рейда спасатели предупредили трёх женщин об опасности купания в этом месте. Но последние не послушали, полезли в воду и начали тонуть. На помощь женщинам бросился мужчина, который отдыхал с семьёй на берегу. Он сумел спасти женщин, но утонул сам.
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§ Обликоморале
Re: Пугающей назвали в Комитете по ЧС статистику по утонувшим...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5264
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Я тоже читал об этом на Алау.
Парня не вернешь уже.
Но этих клуш, по любому надо обязать, семью его теперь содержать.
Тем более по словам очевидцев, они и вправду его притопили в истереке.
Больно и печально все это.
Земля ему пухом.
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