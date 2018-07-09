Пугающей назвали в Комитете по ЧС статистику по утонувшим казахстанцам

Только за два выходных дня в Казахстане погибли в воде 20 человек, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из общедоступных источников

В субботу и воскресенье в Казахстане утонули 20 человек. Причины – купание в не предназначенных для этого местах и несоблюдение правил безопасности на воде, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

"Цифры пугающие. Случаи гибели в не предназначенных для купания местах произошли в Восточно-Казахстанской области (5 человек), Кызылординской (3 человека), Карагандинской (3 человека), Северо-Казахстанской (2 человека), Алматинской (1 человек), Костанайской (1 человек), Акмолинской (2 человека), Западно-Казахстанской (1 человек) областях, в Астане (1 человек) и Алматы (1 человек)", – сообщил официальный представитель КЧС Руслан Иманкулов.

В Комитете по ЧС отметили, что у спасателей сейчас проходит "сезон без выходных", они регулярно проводят рейды. Но часто отдыхающие не обращают внимания на рекомендации спасателей. В Костанае 7 июля на Гагаринской плотине во время рейда спасатели предупредили трёх женщин об опасности купания в этом месте. Но последние не послушали, полезли в воду и начали тонуть. На помощь женщинам бросился мужчина, который отдыхал с семьёй на берегу. Он сумел спасти женщин, но утонул сам.

В Жарминском районе ВКО в воскресенье в необорудованном для купания месте утонули двое детей 11 и 7 лет. Их тела вытащили местные жители.

"Ежегодно спасатели обучают плаванию порядка 5 тысяч детей, в предканикулярный период проводятся интерактивные уроки с охватом большого количества учеников. Однако необходимо учитывать и тот факт, что в Казахстане более 50 тысяч водоёмов. Необходимо перестать безответственно относится к своим жизням и жизням своих близких, уделять внимание детскому досугу", – отметили в КЧС.

Комитет по ЧС МВД РК призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоёмах.