Форум
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: По моему я с тобой на нем говорю.. Да нет, мы на русском переписываемся. Да это мой родной язык. Но твой то родной? Ты же вроде кыпшак- казах? 211: Моя Родина Советский Союз, Уская колея....
08.07.18 22:58
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Счетчик конечно не стали топить, красить потом как то.. Но обои смотрятся элегантно.. b.radikal.ru Завтра батареи ставить пойду..
08.07.18 22:57
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Наконец то моя работа заканчивается.. Весь в поту.. d.radikal.ru
08.07.18 22:56
unrepeatable
Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Человеку всегда всего мало,будет лучше -будет также мало. "Согласен, что аульного жителя, впервые попавшего в крупный город, ошеломляют новостройки Левобережья, интенсивность движения, подсветка...
08.07.18 22:53
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Проклинать меня и истерически говорить что я Исчадие Ада, это стало быть Великое германское Искусство.. Из за чего собственно? Это же нужно полагать как вас там торкает то..
08.07.18 22:51
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Tengrinews.kz

8 июля 2018, 20:10 |  Общество

Синоптики сообщили, какой будет погода в начале недели в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Фото с сайта ic24.kz

В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение с вероятностью шторма 90-95 процентов.  По данным синоптиков, с вечера 8 июля по 9 июля в течение суток ожидается гроза, северо-западный ветер 15-20 метров в секунду.

9 июля ожидается гроза с дождем. Столбики термометров будут показывать +28 ... +30 градусов.

10 июля также ожидаются осадки, при этом температура воздуха понизится на два градуса.

В целом же по республике, согласно данным сайта метеослужбы страны, ожидается сильная жара на юге, западе и в центральном части, в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
08.07.18 17:56 В Костанае горит ресторан "Астам"
08.07.18 15:16 Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей планеты
08.07.18 09:40 Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
08.07.18 02:59 Россия в драматичном матче проиграла в серии пенальти и не смогла выйти в полуфинал ЧМ-2018
07.07.18 13:57 Празднование Дня Астаны в Костанае завершилось концертом и фейерверком
07.07.18 13:14 Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушным детям
07.07.18 12:09 Казахстанский супертяж Иван Дычко "хлопнул" в первом раунде экс-претендента на чемпионский титул
07.07.18 10:49 Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
07.07.18 08:41 В Костанае отключат электроэнергию в жилых домах, магазине и ресторане
06.07.18 19:07 Юбилейные медали и этно-аул - в Костанае отмечают День Астаны

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 125
Пользователей: 0
Всего: 125

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх