Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Синоптики сообщили, какой будет погода в начале недели в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Фото с сайта ic24.kz

В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение с вероятностью шторма 90-95 процентов. По данным синоптиков, с вечера 8 июля по 9 июля в течение суток ожидается гроза, северо-западный ветер 15-20 метров в секунду.

9 июля ожидается гроза с дождем. Столбики термометров будут показывать +28 ... +30 градусов.

10 июля также ожидаются осадки, при этом температура воздуха понизится на два градуса.

В целом же по республике, согласно данным сайта метеослужбы страны, ожидается сильная жара на юге, западе и в центральном части, в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами.