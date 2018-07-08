Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области
Tengrinews.kz
Синоптики сообщили, какой будет погода в начале недели в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Фото с сайта ic24.kz
В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение с вероятностью шторма 90-95 процентов. По данным синоптиков, с вечера 8 июля по 9 июля в течение суток ожидается гроза, северо-западный ветер 15-20 метров в секунду.
9 июля ожидается гроза с дождем. Столбики термометров будут показывать +28 ... +30 градусов.
10 июля также ожидаются осадки, при этом температура воздуха понизится на два градуса.
В целом же по республике, согласно данным сайта метеослужбы страны, ожидается сильная жара на юге, западе и в центральном части, в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами.
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