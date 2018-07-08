Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей планеты
informburo.kz
Агентство Bloomberg обновило рейтинг миллиардеров. По-прежнему первые строчки занимают основатели таких интернет-компаний, как Amazon, Microsoft и Facebook, сообщает informburo.kz. Предприниматели, занимающиеся информационными технологиями, только периодически меняют место в рейтинге, но неизменно находятся в нём последние несколько лет.
Согласно опубликованным данным, первое место в обновлённом списке самых богатых людей мира занимает руководитель и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 142 млрд долларов.
Вторую строчку обновлённого рейтинга занял основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 94 млрд долларов.
Поднялся в рейтинге и занял третье место основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг с 81,6 млрд долларов. Предприниматель обогнал американского инвестора Уоррена Баффета, состояние которого оценивается в 81,2 млрд долларов. Последний уступил место Цукербергу и расположился на четвёртом месте.
Замыкает пятёрку лидеров испанский модельер и ритейлер Амансио Ортега с состоянием 76,1 млрд долларов. За ним расположился французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (73,2 млрд долларов). На седьмом месте – мексиканский бизнесмен Карлос Слим (62,5 млрд долларов).
Последние три строчки в топ-10 богатейших людей в мире снова занимают американские бизнесмены, занимающиеся информационными технологиями: разработчики и сооснователи Google Ларри Пейдж (56 млрд долларов) и Сергей Брин (54,6 млрд долларов), а также глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (52,6 млрд долларов).
Казахстанцев в первой сотне богатейших людей мира нет.
В марте 2017 года Билл Гейтс занимал первую строчку рейтинга Bloomberg, Джефф Безос – вторую, а Марк Цукерберг был на пятом месте.
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Vital: А оказывается это были мы казахи))) с костаная. воооот!!! О чем и велась речь! А был бы ты воспитан европейской системой и ценностями толерантности (=похеризма) вряд ли бы смог так...
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Vital: Небось щас в рф прессе говорят о культурных пацанов на чм. А оказывается это были мы казахи))) с костаная. ;-)