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211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Стоял на коленях, вымаливал...было, та Было то что ты жаловался во всех ветках на меня, почему ПП, почему ПП, вместе со своей кучкой.. Ладно.. Хотя бы я узнал тебя немного ближе.....
08.07.18 16:20
Обликоморале
Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Khalisi: Trueman4400: Это что за разжигание, ложь и провокации? Вы че это местами бред несете? Свои фантазии и разговоры на кухне, за чистую монету выкладываете. А ну не елозя, говорите...
08.07.18 15:52
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: Ути-пути, как возбудился. Разнервничался. Понесло... Стоял на коленях, вымаливал...было, так что не отскакивай... Насчет гоняемся...путаешь ты шото...напомнить , как ты мне сплетни...
08.07.18 15:44
Алиса
Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушным детям
Vital: А оказывается это были мы казахи))) с костаная. воооот!!! О чем и велась речь! А был бы ты воспитан европейской системой и ценностями толерантности (=похеризма) вряд ли бы смог так...
08.07.18 15:41
Vital
Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушным детям
Vital: Небось щас в рф прессе говорят о культурных пацанов на чм. А оказывается это были мы казахи))) с костаная. ;-) 
08.07.18 15:26
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Читательский рейтинг

Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей планеты

informburo.kz

8 июля 2018, 15:16 |  Общество

Агентство Bloomberg обновило рейтинг миллиардеров. По-прежнему первые строчки занимают основатели таких интернет-компаний, как Amazon, Microsoft и Facebook, сообщает informburo.kz. Предприниматели, занимающиеся информационными технологиями, только периодически меняют место в рейтинге, но неизменно находятся в нём последние несколько лет.

Согласно опубликованным данным, первое место в обновлённом списке самых богатых людей мира занимает руководитель и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 142 млрд долларов.

 

Джефф Безос / Фото с сайта MPort

Вторую строчку обновлённого рейтинга занял основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 94 млрд долларов.

 

Билл Гейтс / Фото с сайта Delo.ua

Поднялся в рейтинге и занял третье место основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг с 81,6 млрд долларов. Предприниматель обогнал американского инвестора Уоррена Баффета, состояние которого оценивается в 81,2 млрд долларов. Последний уступил место Цукербергу и расположился на четвёртом месте.

 

Марк Цукерберг / Фото с сайта ProfitGid

Замыкает пятёрку лидеров испанский модельер и ритейлер Амансио Ортега с состоянием 76,1 млрд долларов. За ним расположился французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (73,2 млрд долларов). На седьмом месте – мексиканский бизнесмен Карлос Слим (62,5 млрд долларов).

Последние три строчки в топ-10 богатейших людей в мире снова занимают американские бизнесмены, занимающиеся информационными технологиями: разработчики и сооснователи Google Ларри Пейдж (56 млрд долларов) и Сергей Брин (54,6 млрд долларов), а также глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (52,6 млрд долларов).

Казахстанцев в первой сотне богатейших людей мира нет.

В марте 2017 года Билл Гейтс занимал первую строчку рейтинга Bloomberg, Джефф Безос – вторую, а Марк Цукерберг был на пятом месте.
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* 211
Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей планеты
211


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Сообщений: 2475
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 16:46
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* 211
Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей планеты
211


(Пользователи)
Сообщений: 2475
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 16:51
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* 211
Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей планеты
211


(Пользователи)
Сообщений: 2475
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 16:53
Комментарий проходит проверку.
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