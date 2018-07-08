Россия в драматичном матче проиграла в серии пенальти и не смогла выйти в полуфинал ЧМ-2018

Сборная России проиграла команде Хорватии в 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018 по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

По итогам основного и дополнительного времени игры на стадионе "Фишт" был зафиксирован счет 2:2, а в серии пенальти точнее были хорваты. С протоколом матча можно ознакомиться здесь.

В первом тайме команды обменялись голами. На 31-й минуте российский полузащитник Денис Черышев потрясающим дальним ударом открыл счет. Удержать этот результат хозяева турнира не смогли - на 39-й минуте хорватский нападающий Андрей Крамарич восстановил равенство, отправив мяч ударом головой в сетку.

Второй тайм получился менее богатым на события. Самый явный шанс забить был у хорватского полузащитника Ивана Перишича, но россиян спасла штанга. В итоге основное время завершилось ничьей, поэтому команды сыграли два дополнительных тайма.

На 102-й минуте хорватский защитник Домагой Вида отличился после розыгрыша углового, но россияне не сдались и смогли перевести матч в серию пенальти. На 115-й минуте натурализованный бразилец Марио Фернандес использовал подачу вышедшего на замену Алана Дзагоева и ударом головой сравнял счет.

В итоге обе команды во второй раз на этом ЧМ-2018 пробили серии пенальти: ранее россияне сенсационно победили Испанию, а хорваты обыграли Данию. В очном противостоянии победили балканцы. У россиян промахнулись Федор Смолов и Марио Фернандес, а у хорватов - Матео Ковачич. Победный пенальти реализовал Иван Ракитич.

Для России этот четвертьфинал стал первым в современной истории на чемпионатах мира, а Хорватия во второй раз сыграет в полуфинале - в 1998 году "шашечные" в роли дебютанта завоевали бронзовые медали.

В других матчах 1/4 финала ЧМ-2018 Франция обыграла Уругвай - 2:0, Бельгия победила Бразилию - 2:1, Англия выбила Швецию - 2:0. В полуфинале французы встретятся с бельгийцами, а англичане - с хорватами.