Россия в драматичном матче проиграла в серии пенальти и не смогла выйти в полуфинал ЧМ-2018
Vesti.kz
Сборная России проиграла команде Хорватии в 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018 по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
По итогам основного и дополнительного времени игры на стадионе "Фишт" был зафиксирован счет 2:2, а в серии пенальти точнее были хорваты. С протоколом матча можно ознакомиться здесь.
В первом тайме команды обменялись голами. На 31-й минуте российский полузащитник Денис Черышев потрясающим дальним ударом открыл счет. Удержать этот результат хозяева турнира не смогли - на 39-й минуте хорватский нападающий Андрей Крамарич восстановил равенство, отправив мяч ударом головой в сетку.
Второй тайм получился менее богатым на события. Самый явный шанс забить был у хорватского полузащитника Ивана Перишича, но россиян спасла штанга. В итоге основное время завершилось ничьей, поэтому команды сыграли два дополнительных тайма.
На 102-й минуте хорватский защитник Домагой Вида отличился после розыгрыша углового, но россияне не сдались и смогли перевести матч в серию пенальти. На 115-й минуте натурализованный бразилец Марио Фернандес использовал подачу вышедшего на замену Алана Дзагоева и ударом головой сравнял счет.
В итоге обе команды во второй раз на этом ЧМ-2018 пробили серии пенальти: ранее россияне сенсационно победили Испанию, а хорваты обыграли Данию. В очном противостоянии победили балканцы. У россиян промахнулись Федор Смолов и Марио Фернандес, а у хорватов - Матео Ковачич. Победный пенальти реализовал Иван Ракитич.
Для России этот четвертьфинал стал первым в современной истории на чемпионатах мира, а Хорватия во второй раз сыграет в полуфинале - в 1998 году "шашечные" в роли дебютанта завоевали бронзовые медали.
В других матчах 1/4 финала ЧМ-2018 Франция обыграла Уругвай - 2:0, Бельгия победила Бразилию - 2:1, Англия выбила Швецию - 2:0. В полуфинале французы встретятся с бельгийцами, а англичане - с хорватами.
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Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst: Я больше за бельгийцев..они будут в финале с ангичанами и там их сделают...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst: Не кому будет за игру с хорватами упрекнуть..молодцы.
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Чё, пацаны, Бельгия или Франция чемпионы? Англию и Хорватию не рассматриваю, не знаю даже почему, на уровне чутья, что ли.
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Не, ну красавцы.
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Зато как отыграли...поражение достойное.