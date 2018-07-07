Празднование Дня Астаны в Костанае завершилось концертом и фейерверком
Артём МАРУСИЧ
Вечером 6 июля в парке 25-летия независимости, на набережной в районе КЖБИ продолжили отмечать день столицы.
Вторая часть программы началась в 19:00. Зрители собрались возле сцены, где на большом экране показывали кино.
Остальная часть парка опустела, в том числе свернул свои юрты и прилавки этно-аул, а в одиннадцатом часу вечера не осталось и рядов с мангалами и казанами.
Люди всем городом текли к сцене, на которой шли выступления. Машинами были заставлены дворы, обочины и даже автобусные остановки. В итоге свободного места становилось все меньше.
- Нужно было оградить место перед сценой - чтобы люди немножко потанцевали, - отметила одна из гостей праздника Лидия КИСЛЯК. - Такие танцевальные мелодии замечательные. "Дос-Мукасан" - это вообще сказка. Постоянно ходим сюда на все представления, все очень замечательно.
В 23 часа началось пиротехническое шоу, работы над которым весь день велись на противоположной стороне Тобола.
- Фейерверк был красивый, концерт тоже хороший был - очень понравился, - поделился впечатлением костанаец Бауржан ДУКЕЕВ. - В прошлом году День города тут праздновали - мы недалеко живем, поэтому каждый день тут гуляем.
На этом мероприятие завершилось и реки людей вновь потекли по улицам города.
Фото Артёма МАРУСИЧА
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