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Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: Вор в законе разве бандит? Ты о чем это? Это уважаемый на определенной территории человек, избранный народом :lol: :lol: :lol: До слез. Мне кажется понятно о чем посыл, завуалированный.
07.07.18 14:14
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Интересный факт: впервые с 1930 (!!!) года в полуфинале чемпионата мира по футболу не будет ни Германии, ни Бразилии ... В 1930 в полуфиналах играли Уругвай, Аргентина, США и Югославия.
07.07.18 14:09
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980: А чего мне ерзать то, ты со своим лепшим другом меня не путай. :lol: Мне, если россияне проиграют хорватам-не стыдно, не обидно не будет. Так как они максимум из того на что...
07.07.18 14:07
211
120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия Астаны
Железнодорожница не в моем бывшем доме жила? Там 3 квартиры..
07.07.18 13:58
211
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Кто такой Харис, мальчик для битья? Старый совсем.. Сидел дома три года и тут подвернулись неплохие деньги..
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Празднование Дня Астаны в Костанае завершилось концертом и фейерверком

Артём МАРУСИЧ

7 июля 2018, 13:57 |  Общество

Вечером 6 июля в парке 25-летия независимости, на набережной в районе КЖБИ продолжили отмечать день столицы. 

Вторая часть программы началась в 19:00. Зрители собрались возле сцены, где на большом экране показывали кино.

Остальная часть парка опустела, в том числе свернул свои юрты и прилавки этно-аул, а в одиннадцатом часу вечера не осталось и рядов с мангалами и казанами.

Люди всем городом текли к сцене, на которой шли выступления. Машинами были заставлены дворы, обочины и даже автобусные остановки. В итоге свободного места становилось все меньше.

- Нужно было оградить место перед сценой - чтобы люди немножко потанцевали, - отметила одна из гостей праздника Лидия КИСЛЯК. - Такие танцевальные мелодии замечательные. "Дос-Мукасан" - это вообще сказка. Постоянно ходим сюда на все представления, все очень замечательно.

В 23 часа началось пиротехническое шоу, работы над которым весь день велись на противоположной стороне Тобола.


- Фейерверк был красивый, концерт тоже хороший был - очень понравился, - поделился впечатлением костанаец Бауржан ДУКЕЕВ. - В прошлом году День города тут праздновали - мы недалеко живем, поэтому каждый день тут гуляем.

На этом мероприятие завершилось и реки людей вновь потекли по улицам города.

Фото Артёма МАРУСИЧА
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