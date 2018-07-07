Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушным детям

Британские психотерапевты Хизер Турджеон и Джули Райт выпустили специальное пособие, которое поможет родителям справиться практически с любыми проблемами воспитания детей, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на The Independent.

Фото © Depositphotos / Dubova

В этом пособии специалисты привели список фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить капризным детям, потому что они могут серьезно ухудшить их поведение и привести к проблемам с коммуникацией между родителем и ребенком.

∙ Сколько раз я говорил(ла) тебе так не делать?

∙ Ты меня уже достал(ла)!

∙ Почему ты не слушаешь?

∙ Перестань плакать, ты ведешь себя как ребенок!

∙ Потому что я так сказал(ла)!

∙ Если ты это не выключишь немедленно, никакого сладкого сегодня!

Кроме того, Турджеон и Райт разработали специальную методику поведения родителей, которую назвали ALP и разделили на три этапа (attune, limit set and problem solve - сонастройка, установление границ и решение проблемы). Для примера специалисты взяли ситуацию, когда ребенок капризничает и не хочет уходить из детского магазина.

На первом этапе - сонастройке - родитель должен опуститься до уровня ребенка, установить с ним зрительный контакт и мягком голосом заверить малыша, что мама/папа понимает, почему он расстроен, считают специалисты. Например, они предлагают сказать, что в магазине очень весело и действительно жаль оттуда уходить.

На втором этапе - установлении границ - психотерапевты рекомендуют спокойно объяснить ребенку ситуацию и причину ухода из магазина. К примеру, сказать, что нужно забрать его сестру из детского сада.

На третьем этапе - решении проблемы - Турджеон и Райт призывают найти компромисс с ребенком с помощью мотивации к какому-либо действию. Главное - дать ребенку понять, что его проблему действительно хотят решить, несмотря на непонятное для взрослого поведение малыша. К примеру, предложить ребенку спеть вместе песенку или рассказать сказку.

"Применение ALP дает родителям возможность управлять ситуацией с пониманием и добротой, постоянно устанавливая четкие границы, обучая правилам и помогая детям делать лучший выбор или решать свои дилеммы", - отметили психотерапевты.