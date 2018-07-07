Казахстанский супертяж Иван Дычко "хлопнул" в первом раунде экс-претендента на чемпионский титул
Казахстанский боксер-супертяжеловес Иван Дычко одержал победу над экс-претендентом на чемпионский титул 42-летним американцем Морисом Харрисом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Этот поединок состоялся в рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino. Продлился бой совсем недолго. Уже в первом раунде Дычко расправился со своим соперником.
Сначала супертяж прижал Харриса к канатам, а затем провел незамысловатую серию в голову, которая привела к нокдауну. Американец оправиться от бокового удара Дычко не смог - рефери остановил поединок.
Таким, образом, Дычко одержал седьмую победу на профи-ринге. Все они являются досрочными.
Харрис не выходил на ринг с декабря 2015 года, когда проиграл нокаутом болгарину Кубрату Пулеву (25-1, 13 КО).
За несколько месяцев до этого в октябре 2015 американец провел бой за вакантный титул по версии WBA International, но был нокаутирован россиянином Александром Устиновым (34-2, 25 КО) уже в первом раунде.
После поражения Дычко в пассиве Харриса теперь 22 поражения при 26 победах. Также на его счету три ничьи
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Казахстанский супертяж Иван Дычко "хлопнул" в первом раунде экс-претендента на чемпионский титул
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