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07.07.18 14:09
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
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Казахстанский супертяж Иван Дычко "хлопнул" в первом раунде экс-претендента на чемпионский титул
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Казахстанский супертяж Иван Дычко "хлопнул" в первом раунде экс-претендента на чемпионский титул

7 июля 2018, 12:09 |  Спорт

Казахстанский боксер-супертяжеловес Иван Дычко одержал победу над экс-претендентом на чемпионский титул 42-летним американцем Морисом Харрисом, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Этот поединок состоялся в рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino. Продлился бой совсем недолго. Уже в первом раунде Дычко расправился со своим соперником.

Сначала супертяж прижал Харриса к канатам, а затем провел незамысловатую серию в голову, которая привела к нокдауну. Американец оправиться от бокового удара Дычко не смог - рефери остановил поединок.

Таким, образом, Дычко одержал седьмую победу на профи-ринге. Все они являются досрочными. 

Харрис не выходил на ринг с декабря 2015 года, когда проиграл нокаутом болгарину Кубрату Пулеву (25-1, 13 КО).

За несколько месяцев до этого в октябре 2015 американец провел бой за вакантный титул по версии WBA International, но был нокаутирован россиянином Александром Устиновым (34-2, 25 КО) уже в первом раунде.

После поражения Дычко в пассиве Харриса теперь 22 поражения при 26 победах. Также на его счету три ничьи
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* 211
Re: Казахстанский супертяж Иван Дычко "хлопнул" в...
211


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Сообщений: 2376
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто такой Харис, мальчик для битья?
Старый совсем..
Сидел дома три года и тут подвернулись неплохие деньги..
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