Юбилейные медали и этно-аул - в Костанае отмечают День Астаны

Праздничная программа, посвященная 20-летию Астаны, проходит сегодня, 6 июля, в парке 25-летия независимости в районе КЖБИ.

Начало было запланировано на 11:00, но уже за полчаса улицы Ворошилова, Волынова и Гашека были заполнены людьми, а полицейские перекрыли движение вдоль набережной.

На торжественной части со сцены выступил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

- Сегодня мы отмечаем замечательный праздник - юбилей столицы нашей родины Астаны, - сказал он. - 20 лет назад указом главы государства столицей Казахстана была объявлена Астана. В Астане на самом высоком уровне проводятся встречи глав государств, различных международных организаций. Астана выступает диалоговой площадкой для проведения встреч по сирийскому вопросу.

Глава региона поздравил костанайцев и вручил юбилейные медали врачам, предпринимателям, руководителям и сотрудникам общественных организаций.

После церемонии награждения ведущие рассказали о дальнейшей программе и люди начали расходиться по набережной.

Основой праздника стал этно-аул Qoloner, организованный одноименным фондом ремесленников Костанайской области. Несколько юрт, два ряда с прилавками и фотозона в виде среза юрты.





В центральной части аула гостей угощали чаем со сладстями, куртом. На растеленных коврах показывали процесс их изготовления, начиная с обработки шерсти и заканчивая ткачеством.

За одним из прилавков расположилась гончарная мастерская.

- Меня сюда друзья пригласили посмотреть, - рассказал “НГ” посетитель мастерской Байбатыр ЖАКУПОВ. - Выставка ремесленников интересует, мне такие вещи нравятся. Коснулся глины - в детстве мечтал этому научиться, сам занимаюсь резьбой по дереву.

На прилавках можно было увидеть изделия из бисера, плетеные корзины, мыло ручной работы, вязаные игрушки, картины.

По соседству с этно-аулом расположился ряд мангалов и казанов. Плов продавали по 500 тенге, шашлыки из курицы по 800 тенге и по 1 000 тенге из свинины. Перекусить можно было за установленными тут же столиками. Ближе к воде разместились ларьки с мороженым и водой.

Сложно было не заметить среди отдыхающих детей с лыжными палками, сбитыми коленями и локтями.

- У нас сегодня проходили соревнования, посвященные 20-летию Астаны, - рассказала “НГ” тренер по лыжным гонкам Елена КОВАЛЕВА. - Выступали дети 2003-2011 г. р., приняли участие спортсмены из Рудного, Костаная и Костанайского района. Дистанци - 3 км и 1 км. Спорт считается травмоопасным, тормозов у нас нет. Эта трасса - очень травмоопасная, мы здесь обычно не катаемся.

Одна проблема омрачала праздник - мусор и грязь. Добираясь до парка от ближайшей остановки по улице Ворошилова, урн для мусора найти не удалось. На обратном пути, до ближайшей остановки на улице Волынова, найти не удалось не только урн, но и тротуара. На самих остановках, судя по слою окурков, урны отсутствуют не первый месяц.

Вечером праздничная программа в парке продолжится и в 23:00 завершится салютом.

Фото Артёма МАРУСИЧА

