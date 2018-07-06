Форум
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Юбилейные медали и этно-аул - в Костанае отмечают День Астаны

Артём МАРУСИЧ

6 июля 2018, 19:07 |  Общество

Праздничная программа, посвященная 20-летию Астаны, проходит сегодня, 6 июля, в парке 25-летия независимости в районе КЖБИ.

Начало было запланировано на 11:00, но уже за полчаса улицы Ворошилова, Волынова и Гашека были заполнены людьми, а полицейские перекрыли движение вдоль набережной.

 

На торжественной части со сцены выступил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

- Сегодня мы отмечаем замечательный праздник - юбилей столицы нашей родины Астаны, - сказал он. - 20 лет назад указом главы государства столицей Казахстана была объявлена Астана. В Астане на самом высоком уровне проводятся встречи глав государств, различных международных организаций. Астана выступает диалоговой площадкой для проведения встреч по сирийскому вопросу.

Глава региона поздравил костанайцев и вручил юбилейные медали врачам, предпринимателям, руководителям и сотрудникам общественных организаций.

После церемонии награждения ведущие рассказали о дальнейшей программе и люди начали расходиться по набережной.

Основой праздника стал этно-аул Qoloner, организованный одноименным фондом ремесленников Костанайской области. Несколько юрт, два ряда с прилавками и фотозона в виде среза юрты.


В центральной части аула гостей угощали чаем со сладстями, куртом. На растеленных коврах показывали процесс их изготовления, начиная с обработки шерсти и заканчивая ткачеством.

За одним из прилавков расположилась гончарная мастерская.

- Меня сюда друзья пригласили посмотреть, - рассказал “НГ” посетитель мастерской Байбатыр ЖАКУПОВ. - Выставка ремесленников интересует, мне такие вещи нравятся. Коснулся глины - в детстве мечтал этому научиться, сам занимаюсь резьбой по дереву.

На прилавках можно было увидеть изделия из бисера, плетеные корзины, мыло ручной работы, вязаные игрушки, картины.

По соседству с этно-аулом расположился ряд мангалов и казанов. Плов продавали по 500 тенге, шашлыки из курицы по 800 тенге и по 1 000 тенге из свинины. Перекусить можно было за установленными тут же столиками. Ближе к воде разместились ларьки с мороженым и водой.

Сложно было не заметить среди отдыхающих детей с лыжными палками, сбитыми коленями и локтями.

- У нас сегодня проходили соревнования, посвященные 20-летию Астаны, - рассказала “НГ” тренер по лыжным гонкам Елена КОВАЛЕВА. - Выступали дети 2003-2011 г. р., приняли участие спортсмены из Рудного, Костаная и Костанайского района. Дистанци - 3 км и 1 км. Спорт считается травмоопасным, тормозов у нас нет. Эта трасса - очень травмоопасная, мы здесь обычно не катаемся.

Одна проблема омрачала праздник - мусор и грязь. Добираясь до парка от ближайшей остановки по улице Ворошилова, урн для мусора найти не удалось. На обратном пути, до ближайшей остановки на улице Волынова, найти не удалось не только урн, но и тротуара. На самих остановках, судя по слою окурков, урны отсутствуют не первый месяц.

Вечером праздничная программа в парке продолжится и в 23:00 завершится салютом.

Фото Артёма МАРУСИЧА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.07.18 16:11 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия Астаны
06.07.18 13:39 Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева
06.07.18 13:17 Сидячая работа оказалась смертельно опасной
06.07.18 10:49 В управлении по инспекции труда акимата Костанайской области - новый руководитель
06.07.18 10:24 Финал 33-й спартакиады «Тын-Целина 2018» совпадет с днем рождения Лисаковска
06.07.18 10:07 "Игра показала, что мы тоже кое-что из себя представляем" - главный тренер "Тобола" о матче с "Астаной"
05.07.18 20:02 "Астана" потеряла очки в матче с "Тоболом"
05.07.18 17:20 Цены на газ для автомобилей поднялись в Костанайской области
05.07.18 16:22 Жарко, но возможен град - какой будет погода в выходные в Костанайской области
05.07.18 15:17 Документы вынесли в народ - акция “Ночь в архиве” впервые прошла в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ 211
Re: Юбилейные медали и этно-аул - в Костанае отмечают День...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юрты, плов..
Ну не живут сейчас людишки в Юртах и не могут варить настоящий Узбекский плов!
Юрты в прошлом..
Как у наших предков пещеры и мамонты..
Плов коммерческий, это своего рода отрава Кока Кола или быстрая китайская лапша..
Профайл

§ 211
Re: Юбилейные медали и этно-аул - в Костанае отмечают День...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, и настоящий курт сейчас не делают!
Не из чего!
Все живут в аэропортах, в Гагарино, в Наурызах и жана калах..
Откуда там Курт?
Из Китая..
Промоченный неизвестно чем и какой химией..
Все это понты..
Говорю как тот человек, который помнит и юрты с 1979го и курт и кумыс в бочонках, который собирают очень долго и бочонка маленькая, на своих не хватает..
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 105
Пользователей: 1
Всего: 106

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх