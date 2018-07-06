120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия Астаны

Ключи от квартир в девятиэтажках, построенных в новом микрорайоне Аэропорт, вручил новоселам сегодня, 6 июля, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. В ближайшие дни новое жилье получат еще 96 семей.

- Дома строятся в рамках программы жилищного строительства «Нурлы жер», - сообщил глава региона. – В этом году мы введем почти 300 000 кв. м жилья. По сравнению с 2017 годом рост, как минимум, на 10% и даже на 12-15%. Подрядчик - ТОО «РСО Саулет» - построил дома из материалов местного производства - они изготовлены домостроительным комбинатом, запущенным несколько лет назад.

По словам Мухамбетова, фасады этих домов, выходящие на улицу, отделаны современным материалом. Их стоимость только для одного дома составила 25 млн тенге, но эти расходы подрядчик взял на себя. Всего в микрорайоне Аэропорт построят 47 домов, половина из них сдана в эксплуатацию.

Среди обладателей новых квартир - люди разного возраста, в том числе и с ограниченными физическими возможностями.

Пенсионерка Светлана МОИСЕЕНКО в очереди на получение квартиры стояла 30 лет. До ухода на пенсию работала на железной дороге, но единственное жилье, которое смогла тогда получить – неблагоустроенную квартиру в районе Узкой колеи.

- Нам вчера позвонили из акимата и сказали, что сегодня должны вручить ключи от новой квартиры, - сказала она корреспонденту «НГ». – Я живу с сыном и дочерью, но какую квартиру нам дали, мы еще не знаем. В любом случае, мы очень рады, что наконец-то дождались.

Корреспондент «НГ» поинтересовался у строителей, есть ли в заселяемых домах №№ 23-24, 25-26, 30-31 вода в подвалах, как случилось в ранее построенных многоэтажках. Они заверили, что при закладке фундамента и после сдачи этих зданий в эксплуатацию такая проблема не возникала.

Фото Евгения ШИБАРШИНА