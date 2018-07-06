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Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева

Sputnik

6 июля 2018, 13:39 |  Общество

Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы России Валентина Терешкова поздравила казахстанцев с Днем столицы и предложила назвать ее в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

© Sputnik / Ксения Воронина

"Я от всей души поздравляю жителей прекрасного города Астана и всех казахстанцев с великолепной датой - 20-летием города. Города, который построил Нурсултан Назарбаев. Я думаю, не Астана нужно называть, а именем вашего президента. Мы его очень любим и гордимся, что у нашего президента, Владимира Владимировича Путина и Нурсултана Абишевича прекрасные отношения. Мы рады этому", — сказала Терешкова корреспонденту во время рабочего визит делегации Государственной Думы в столицу Казахстана.

В 2016 году казахстанские депутаты предлагали отразить имя первого президента Казахстана в названии столицы в декларации 25-летия независимости Казахстана. Рассматривались варианты переименования Астаны в "Нурсултан" или "Назарбаев". Однако сам глава государства эту идею отверг.

В марте 2017 года депутаты парламента вновь подняли вопрос о том, чтобы увековечить имя лидера нации в названии столицы. Однако идея снова была отвергнута.

В декабре того же года, накануне Дня Первого Президента в Алматы переименовали улицу Фурманова в честь Нурсултана Назарбаева.
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Комментарии к новости
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§ Universer
Re: Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 06.07.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Москву переименуйте в честь Назарбаева, во славу прекрасных отношений между президентами :-o
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§ 211
Re: Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева
211


(Пользователи)
Сообщений: 2318
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну если уш россияне нам начали это говорить, Герои Государственной Думы, так тому и быть..
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§ Vital
Re: Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5737
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.07.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как мило))) Надо сделать встречное предложение. Москву переименовать в Путин. Во славу прекрасных отношений между странами.
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§ Обликоморале
Re: Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обышная пиар-акция, поди есчо с подачи В.В. Путина. Бальзам на сердце Елбасы. Чего вы все так то возбудились?)
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§ Сыкымы
Re: Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 06.07.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну куда уш нам теперь деться... Сам Бог велел...
Вот и ТС пригодился, а то раньше так плохо от него было... Наконец-то почуяли рассеяне, где сила сокрыта...
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