Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева
Sputnik
Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы России Валентина Терешкова поздравила казахстанцев с Днем столицы и предложила назвать ее в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
"Я от всей души поздравляю жителей прекрасного города Астана и всех казахстанцев с великолепной датой - 20-летием города. Города, который построил Нурсултан Назарбаев. Я думаю, не Астана нужно называть, а именем вашего президента. Мы его очень любим и гордимся, что у нашего президента, Владимира Владимировича Путина и Нурсултана Абишевича прекрасные отношения. Мы рады этому", — сказала Терешкова корреспонденту Sputnik во время рабочего визит делегации Государственной Думы в столицу Казахстана.
В 2016 году казахстанские депутаты предлагали отразить имя первого президента Казахстана в названии столицы в декларации 25-летия независимости Казахстана. Рассматривались варианты переименования Астаны в "Нурсултан" или "Назарбаев". Однако сам глава государства эту идею отверг.
В марте 2017 года депутаты парламента вновь подняли вопрос о том, чтобы увековечить имя лидера нации в названии столицы. Однако идея снова была отвергнута.
В декабре того же года, накануне Дня Первого Президента в Алматы переименовали улицу Фурманова в честь Нурсултана Назарбаева.
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