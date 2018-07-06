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06.07.18 17:05
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06.07.18 16:17
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Флуд и оффтопик (часть 3)
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Сидячая работа оказалась смертельно опасной

Tengrinews.kz

6 июля 2018, 13:17 |  Общество

У людей, которые сидят шесть часов в день и более, риск смерти повышается на 19 процентов по сравнению с теми, кто сидит менее трех часов, сообщает Tengrinews.kz.

© Shutterstock

Об этом заявили в Американском обществе исследования рака (American Cancer Society), результаты их работы опубликовали "Вести.Медицина". По словам авторов, существует 14 видов заболеваний, фактором риска при которых является сидение. Это рак, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет, почечная и печеночная недостаточность, суицид, хроническая обструктивная болезнь легких и другие заболевания легких, неврологические и скелетномышечные нарушения, болезни Альцгеймера и Паркинсона, язвенная болезнь и другие патологии желудочно-кишечного тракта.

Чтобы сделать подобный вывод, ученые на протяжении 21 года наблюдали за 128 тысячами человек. На момент начала исследования ни один из респондентов не страдал хроническими заболеваниями. В течение времени исследования умерло 49 тысяч человек. Состояние здоровья тех, кто много часов проводил в сидячем положении, в среднем было хуже.

Пока не очень понятно, чем сидение (само по себе, а не как отсутствие спорта) вредит организму. Однако установлено, что у любителей посидеть уровень триглицеридов и сахара в крови, а также концентрация инсулина и давление были выше. Возможно, предрасположенность к некоторым хроническим заболеваниям объясняется именно этим.

Что касается болезней Паркинсона и Альцгеймера - может быть, это они становятся причиной сидячего образа жизни.

Ученые заявили, что профилактика таких заболеваний проста - необходимо делать паузы в сидении, посвящая их какой-либо активности.
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§ 211
Re: Сидячая работа оказалась смертельно опасной
211


(Пользователи)
Сообщений: 2318
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я например лежу в основном, если дома..
Комп то сейчас не нужен в принципе для форума НГ..
Наверно мне не грозит ничего..
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