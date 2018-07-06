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06.07.18 16:17
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Флуд и оффтопик (часть 3)
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В управлении по инспекции труда акимата Костанайской области - новый руководитель

Галина КАТКОВА

6 июля 2018, 10:49 |  Государство

5 июля о назначении проинформировал на селекторном совещании аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Новую должность получил бывший аким Наурзумского района Талгатбек Даиров.

Он сменил на посту Максима Моргунова, который руководил управлением с июля 2014 года.

Талгатбек Даиров - 1959 года рождения, уроженец Мендыкаринского района. В 1993 году окончил Карагандинский кооперативный институт по специальности «экономика», в 2001 году - филиал ЧелГУ по специальности «юриспруденция». В 1980 году начал трудовую деятельность в качестве инструктора Наурзумского райкома комсомола. Позже работал в бизнес-структурах, в АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». В июне 2013 года стал акимом Наурзумского района.

Комментируя это назначение, которое завершило серию кадровых перестановок в органах исполнительной власти на уходящей неделе, аким области отметил, что акимы в пяти регионах сменились «в порядке ротации».
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