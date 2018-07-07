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В Костанае отключат электроэнергию в жилых домах, магазине и ресторане
7 июля 2018, 08:41 | ЖКХ
Пресс-служба акима Костаная опубликовала план работ горэлектросети с 9-го по 13 июля с отключением потребителей частного сектора и спального районов.
Иллюстративное фото из общедоступных источников
ТП-600 (текущий ремонт оборудования подстанции)
9 и 10 июля с 10:00 до 18:00
Благоустроенный сектор: 5 мкр. - дома №№ 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13.
Магазин «Пятерочка», ресторан по пр. Абая, 1, светофор (пр. Абая – ул. Арстанбекова).
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