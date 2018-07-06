"Игра показала, что мы тоже кое-что из себя представляем" - главный тренер "Тобола" о матче с "Астаной"

Главные тренеры "Астаны" и "Тобола" прокомментировали матч этих команд, который прошел 5 июля в рамках 17-го тура чемпионата РК по футболу на стадионе "Центральный" в Костанае.

- Мы недовольны тем, что потеряли очки, - сказал главный тренер ФК "Астана" Роман ГРИГОРЧУК. - Я думаю, что то, что сегодня складывалось на поле, это была игра в нашу пользу. И, конечно же, такую игру мы должны были выиграть. И исход встречи могли решить в начале игры - мы имели целый ряд хороших голевых ситуаций, просто надо было исполнить. Возможно, потом игра бы дальше по-другому пошла, но этого мы не узнаем. Констатируем то, что мы сегодня не использовали очень много моментов. Установка была – выиграть. Моменты созданы, моментов было предостаточно, чтобы забить несколько голов, если были моменты и мы не забили, ну что мы можем? Упрекать? Весь вопрос был сегодня в реализации.

- Играли неплохо в плане движения и организации игры в обороне, - отметил главный тренер ФК "Тобол" Владимир НИКИТЕНКО. - Были хорошие переходы в ответные контратаки. Не хватило мастерской реализации последнего паса, можно, так сказать. Где-то в концовке в решающей передаче неточности были. Самое главное - не пропустили на 42-й минуте гол. Последние игры дома мы многие проигрывали, причём при нашем преимуществе. Но сегодня мы не пропустили и тенденцию эту убрали.

- Претензии по сегодняшней игре к команде какие? - спросил корреспондент "НГ".

- Реализация хороших контратак. А так всё, что мы планировали в обороне, сегодня 4 из 5 баллов выполнили.

- Во втором тайме было заметно, что ребята устали. Почему не было замен?

- У нас сейчас укороченная скамейка, есть и травмированные. Сейчас мы подыскиваем флангового игрока с левой стороны. А так - процесс идёт, это не так просто. У нас несоответствие трансферных окон Европы и нашего окна. Футболисты, которых можно брать, до 31 августа они сейчас выжидают, ищут другие предложения в российских клубах. У нас закроется окно в конце июля. Мы хотим, прежде всего, игрока для атаки, чтобы решающие действия совершал.

- Футболисты часто проходили к воротам "Астаны", но всё заканчивалось ненужными пасами. Почему было крайне мало ударов в створ ворот соперника, хотя ничего этому не мешало?

- "Астана" является чемпионом, мы старались успеть и предусмотреть варианты. Я не думаю, что мы сейчас сильнее "Астаны", но игра показала, что мы тоже кое-что из себя представляем. Мы играли против команды, занимающей первое место в таблице, они сумели предвидеть наши последние передачи.

Стадион "Центральный" с начала матча был охвачен ливнем, но игра была накалена до предела. Как и нервы болельщиков. "Астана" привезла целое войско юных фанатов - с барабаном, флагами и огромным баннером команды, видны финансовые вливания в группу поддержки столичной команды и это приносит свои плоды.

Костанайские болельщики тоже не остались в стороне, размахивая флагом и стуча в барабаны, голые по пояс. они кричали речевки в поддержку жёлто-зелёных.

Первый тайм был довольно тяжёлым. Столичные игроки прессинговали, делали подкаты, простреливали створ ворот. Однако защита "Тобола" порадовала.

В особенности хотелось бы сказать спасибо юному вратарю команды Султану Бусурманову, сыну трагически погибшего мастера спорта СССР по боксу, вице–президента федерации кикбоксинга РК, заслуженного тренера РК по кикбоксингу, старшего тренера РК по кикбоксингу Аслыхана Бусурманова. При не очень высоком для вратаря футбольной команды росте, и в первом, и во втором таймах Бусурманов буквально спасал раму от вражеских прострелов со штрафной зоны.

Во втором тайме защитника "Тобола" Фернандера Кассая снесли с ног прямо на глазах у судьи, но тот сделал вид, что ничего не видел. Болельщики не смогли сдержать эмоций: «Судья, очки одень!». Защитные действия Джабы Канкава, как всегда, были на высоте.

Итог матча - 0:0.