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06.07.18 16:17
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Флуд и оффтопик (часть 3)
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06.07.18 16:15
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Финал 33-й спартакиады «Тын-Целина 2018» совпадет с днем рождения Лисаковска

Галина КАТКОВА

6 июля 2018, 10:24 |  Спорт

Мероприятия областного спортивного праздника и Дня города, включая традиционный лисаковский карнавал, дополнят друг друга. О подготовке к спартакиаде шла речь 5 июля на селекторном совещании в облакимате.

Финал спартакиады запланирован на 16-18 августа, в нем будут участвовать 1 993 спортсмена - почти на 300 больше, чем в прошлом году. Ежегодный рост количества не только участников спартакиады, но и вообще людей, которые занимаются физкультурой и спортом, отметил в своем докладе руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Евгений ВИЛЬЯМС.

Финал 33-й спартакиады «Тын-Целина» будет включать состязания по 18 видам спорта, победитель определится в общекомандном зачете.

- Для проведения соревнований выделено 44,7 млн тенге. Из них 17 млн заложены в бюджетах городов и районов, остальные - это финансирование из областного бюджета Лисаковску для приобретения спортивного оборудования и инвентаря, - проинформировал Вильямс.

Лисаковск завершает подготовку своих спортивных объектов, в играх спартакиады будут задействованы городской стадион, спорткомплекс ТОО «Алтын Омир», спорткомплекс городской ДЮСШ и спортзал школы по улице Пионерской, спортзал дворца культуры «Союз» и спортзал школы-лицея, актовые залы школ №№ 3 и 4.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ поинтересовался, как продвигается ремонт стадиона, который, по его оценке, находился в таком состоянии, «что и стадионом трудно назвать». Аким Лисаковска Алмат ИСМАГУЛОВ сообщил, что 150 млн тенге на реконструкции этого объекта уже освоены, завершена она будет до конца июля.
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